„Dva zápasy ve dvou dnech v normální sezoně jsou vždycky specifické. Není to play-off, ale je to zvláštní. Musím říct, že kluci v obou zápasech předvedli dobrý výkon. Dnes to zavřel Klíma. Takže dobrá práce celého týmu, což je nejdůležitější,“ pochvaloval si asistent hlavního trenéra Kočary Jakub Grof.

Kromě Matouše Kratochvila, kterého ze hry vyřadil ošklivý faul Schause z předešlého střetnutí, chyběl Zubrům pro zranění také Jakub Navrátil. Do sestavy se naopak vrátil čerstvý otec Jiří Goiš a ve čtvrté formaci citelně vypomohl brněnský mladíček Matěj Svoboda.

První dvě gólové šance spálil během úvodní přesilovky utkání Popelka, Přerované nicméně byli podobně jako o den dříve od začátku aktivnějším týmem, z převahy však vedení nevytěžili.

Diváci se v prostřední dvacetiminutovce rozhodně nenudili, k vidění byly dobré možnosti a po dvou přesilovkách na obou stranách. Při té druhé chomutovské vytáhl zákrok dne a nejspíš klíčový moment celého duelu Klimeš, ke slovu se pak totiž dostali při své výhodě Zubři. Puk se před bránou dostal k Jakubu Kubešovi, který svým šestým přesilovkovým gólem sezony odčaroval Pavlátovu nulu.

Berger prolomil střelecké prokletí

Pět vteřin před koncem navíc gólman Pirátů lovil puk z brány podruhé. Hejcman před bránou hledal Jana Bergera, kterému snad gól v přerovském dresu v této sezoně nebyl souzen. Pomohl tak šťastný odraz a přerovský útočník ukončil 32 zápasů dlouhé čekání na vstřelenou branku.

„Taky jsem si říkal, jak dlouho to ještě může trvat. Člověk to má v hlavě, já jsem sem ale přišel vyhrávat zápasy. Šel jsem prostě do brány, měl jsem tam hokejku, trefilo mě to do brusle a šlo to do brány. Ošklivý gól, ale jsme za něj rádi,“ oddechl si Berger.

Ve 48. minutě Klimeš v samostatném úniku vychytal Hlavu a Přerované pak dvě minuty před koncem úspěšně ubránili další oslabení. Ani při power play Piráti na delší dobu nezakotvili v obranném pásmu domácích a Zubři mohli slavit šestou domácí výhru v řadě.

Nerozhodily je ani problémy se sestavou, zejména v obraně museli trenéři kvůli několika absencím improvizovat.

„Přijel nám pomoct Dan Gazda ze Zlína, za což jsme moc rádi, protože podal v obou zápasech výborný výkon. Hráčů do obrany jinak máme dost, kluci se znají, můžou hrát jakkoliv spolu, takže bych v tom komplikaci neviděl,“ uzavřel Jakub Grof a znovu vyzdvihl týmový výkon.

Už v sobotu čeká Zubry poslední soupeř z pětizápasové domácí šňůry. Od 17 hodin hostí pražskou Slavii.

HC Zubr Přerov – Piráti Chomutov 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 39. Kubeš (Doležal, Pšurný), 40. Berger (Hejcman, Číp). Rozhodčí: Dědek, Kopeček – Kráľ, Lukš. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 1305.

Přerov: Klimeš – Forman, Kubeš, Zbořil, Bodák, Krisl, Gazda – Popelka, Pšurný, Doležal – Číp, Hejcman, Berger – Š. Kratochvil, Moučka, Goiš – Dvořák, Süss, Matěj Svoboda. Trenér: Vladimír Kočara.

Chomutov: Pavlát – Seemann, Žovinec, Havel, Rýgl, Štochl, Lang – Stloukal, Pitule, Suchý – Hlava, Kverka, Sklenář – J. Svoboda, Chlouba, Tomica – Chrpa, Šagát, Matyáš Svoboda – Llewellyn. Trenér: Miroslav Buchal.