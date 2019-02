/FOTOGALERIE/ Jeden z nejlepších výkonů sezony dovedl přerovské hokejisty k senzační domácí demolici Kladna 6:2. Zubři Rytíře porazili na svém ledě potřetí v řadě, opět si pomohli výbornými přesilovkami a v tabulce Chance ligy se posunuli na šesté místo.

„Směrem dopředu to bylo určitě výborné. Ale museli jsme kluky v určité fázi zápasu brzdit, protože ten výsledek mohl být třeba 8:7 a takhle určitě vyhrávat nechceme. Nicméně ten zápas se fanouškům musel líbit,“ byl spokojen přerovský trenér Vladimír Kočara.

Duel pro domácí začal výborně. Tomi vyslal do samostatného úniku Hejcmana, který sice nedal, byl ovšem faulován. V následné přesilovce Zubři potvrdili výrazné zlepšení v této herní činnosti z posledních zápasů. Pšurný našel před bránou volného Doležala, který otevřel skóre utkání.

Vedení Zubrů vydrželo do poloviny první třetiny. Přečkané oslabení včetně krátkého úseku ve třech vystřídala individuální akce kladenského mladíčka Jelínka, ten předal Zikmundovi, který tváří v tvář Klimešovi srovnal.

Jenže Přerované (konečně) mají přesilovky. A Romana Pšurného. Centr elitní formace při druhé početní výhodě nádherně vymetl z pravého kruhu pavučinky v Brízgalově kleci. O chvíli později navíc ujel po levém křídle Jiří Goiš a jeho pokus se štěstím poslal domácí do vedení 3:1.

Famózní hokej na obou stranách pokračoval, Zubři zasypali hostující svatyni dalšími pokusy, jeden z nich dokonce opět skončil v bráně, ta však byla posunutá. V MEO Aréně se každopádně bylo na co dívat.

Krislovo loučení

Skvělou šanci na zvýšení náskoku dostal Přerov po necelých pěti minutách prostředního dějství po prohřešku gólmana Brízgaly.

Dlouhou přesilovku pět na tři sice Zubři nevyužili, pět vteřin před vypršením druhého trestu napřáhl od modré Jiří Krisl – 4:1. Pěkně tak završil krátkou, ale povedenou štaci ve žlutomodrém dresu. Fanoušci dokonce skandovali po jeho tvrdém hitu u mantinelu jeho jméno.

„Je to taková odměna. Asi jsem tady odvedl celkem slušnou práci. Takže jim děkuji, byli skvělí,“ řekl Krisl, který se vrací do konkurenčního Frýdku-Místku.

V polovině utkání nicméně Rytíři dokázali snížit, postaral se o to svou druhou trefou Ladislav Zikmund. Stav 4:2 ale netrval ani tři minuty. Pala byl faulován při samostatném nájezdu a trestné střílení zkušeně proměnil Tomáš Sýkora. Demonstroval tak přerovskou pohodu a lepší produktivitu.

„Jde to se vzrůstajícím sebevědomím. Trénujeme to, co chceme hrát, a musí to být na naší hře vidět. Už jsem to říkal minule. K naší hře má patřit využívání přesilovek. Pokud je budeme využívat, budeme úspěšní,“ poznamenal kouč Kočara.

V závěrečné dvacetiminutovce nenechali domácí nic náhodě. Vojtěch Tomi ještě po skrumáži před Brízgalou zatloukl poslední hřebík do rakve Rytířů. Zápas se dohrával v elektrizující atmosféře.

Přerované se před svými fanoušky opět představí až v sobotu 16. února, kdy hostí Litoměřice. Tuto sobotu zajíždí k veledůležitému utkání na led Havířova.

HC Zubr Přerov – Rytíři Kladno 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Doležal (Pšurný, Navrátil), 14. Pšurný (Černý, Navrátil), 15. Goiš, 27. Krisl (Černý, Pšurný), 33. Sýkora (TS), 51. Tomi (Sikora, Novotný) – 10. Zikmund (Jelínek, Vampola), 30. Zikmund (Jelínek, Machač). Rozhodčí: Čech, Fiala – Bartek, Bubela. Vyloučení: 3:5, navíc Zikmund (Kladno) 10 minut osobní trest. Využití: 3:0. Diváci: 2223.

Přerov: Klimeš – Krisl, Černý, Pala, Zbořil, Malina, Novotný, Weinhold – Doležal, Pšurný, Navrátil – Sikora, Sýkora, Tomi – Goiš, Hejcman, Moučka – Indrák, Davídek, Š. Kratochvil. Trenér: Vladimír Kočara.

Kladno: Brízgala – Nash, Zajíc, Svedlund, Zelingr, Kehar, Veber – Zikmund, Machač, Jelínek – Kubík, Vampola, Melka – Redlich, Kaut, Kružík – Bláha, Hajný. Trenéři: Jindřich Lidický, David Čermák.