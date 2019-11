Velkým překvapením bylo nasazení sedmnáctiletého Michala Postavy do přerovské brány. Gólman juniorky dostal při absenci zraněného Petráska, Lukáše Klimeše (ten souběžně plnil roli jedničky v Kometě) i Štěpána Lukeše poprvé mezi muži přednost před Danielem Šimonů, který už odchytal utkání v Sokolově.

„Zvládl to výborně, za ty góly nemohl. My jsme věděli, proč jej do brány dáváme. Kdybychom byli efektivní v zakončení, tak to dnes mohlo být veselejší. Určitě nezklamal, naopak,“ hodnotil výkon mladíčka hlavní trenér Přerova Vladimír Kočara.

V první třetině Postava moc práce neměl. Zubři byli od začátku aktivnější, ke skvělému výkonu však rozchytávali slávistického Martina Michajlova. Přerovský tlak vyvrcholil první přesilovkou utkání v 18. minutě. Dobře sehrané akce ale opět likvidoval Michajlov.

V prostředním dějství se hra vyrovnala. Přerovanům dělalo problémy vysoké napadání Slavie, na druhou stranu se však dostávali do zajímavých brejků. Ty ale hosté opět i díky gólmanovi ustáli a v polovině střetnutí si poprvé zahráli v početní výhodě.

Když už to vypadalo, že Postava ustojí i přesilovku Slavie, povedenou kombinaci zakončoval do prázdné klece Jiří Doležal.

Hned vzápětí mohl na druhé straně srovnat po exkluzivním pasu Čápa Doležalův bratr Tomáš, také na konci této akce však byl kdo jiný než Martin Michajlov. Ten zubří střelce deptal dál a do třetího dějství se šlo za stavu 0:1 a za početní výhody slávistů.

Oslabení sehráli domácí výborně a rázem byli na tahu při vlastní přesilové hře. Tu měli před utkáním nejlepší v celé soutěži (23,53% využití), tuto statistiku ale nepotvrdili.

Ve 46. minutě dostal žabičku na modrou čáru Filip Dvořák, který upaloval sám na Michajlova. Asi jediný, kdo na stadionu viděl ofsajd, byl čárový sudí, který tak domácím vzal obrovskou možnost na srovnání.

Vlnu nevolí v hledišti Meo Arény vyvolalo i potrestání zákroku Romana Pšurného, když o pár momentů dříve podobný zákrok sešívaných zůstal bez povšimnutí. Pražané nicméně hráli přesilovku a Tomáš Šmerha od modré propálil Postavu.

DOLEŽAL „OŽIVOVAL“ BRATRA

Emotivním momentům nebyl konec. Po zákroku Goiše v 51. minutě zůstal nehybně ležet Jiří Doležal. S první pomocí přispěchal Tomáš Doležal, bratra pomohl přivést k vědomí, ten ale opustil led na nosítkách a skončil v nemocnici.

„Hlavně, ať je Ďolík v pořádku, protože tam byl zákrok, který vypadal hodně škaredě. To je nejpodstatnější, hokej jde stranou,“ nechtěl Vladimír Kočara zprvu vůbec duel hodnotit.

Jiří Goiš nicméně vyfasoval trest na pět minut plus do konce utkání. Dlouhou přesilovku slávisté využili hned dvakrát. Třetí zásah přidal sám před Postavou Daniel Vrdlovec. Samostatný únik pak proměnil také Aleš Furch, zvýšil na 0:4 a premiéra Michalu Postavovi rázem zhořkla.

„Jestli tedy mám hodnotit zápas, tak jsme byli dvě třetiny lepší. Bohužel, hokej se hraje na góly. Slavia je dala v přesilových hrách. Zápas pak ovlivnil zákrok na pět plus do konce. Dostali jsme čtyři góly v oslabení,“ mrzelo Vladimíra Kočaru.

Čisté konto Michajlovovi nakonec pokazil Šimon Kratochvil, gól na 1:4 ještě zapálil malý plamínek naděje, ten ale pomalu dohořel. Osm vteřin před koncem v přesilovce upravil na konečných 2:4 Roman Pšurný.

Zubři tak po 21 kolech klesli na čtvrté místo tabulky Chance ligy. V sobotu zajíždí na led Jihlavy.

HC Zubr Přerov – HC Slavia Praha 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 57. Š. Kratochvil (Čáp, M. Kratochvil), 60. Pšurný (Weinhold, Krisl) – 32. J. Doležal (Vlček, Šmerha), 51. Šmerha (Vampola, Novák), 53. Vrdlovec (Všetečka, Šmerha), 54. Furch (Kuťák). Rozhodčí: Barek, Doležal – Bosák, Maštalíř. Vyloučení: 3:4, navíc Goiš (Přerov) 5 minut + do konce utkání a trest ve hře – Antoš (Slavia Praha) 5 minut + do konce utkání. Využití: 1:4. Diváci: 1761.

Přerov: Postava – Krisl, Černý, Kubeš, Zbořil, Weinhold, Čáp, Šnajnar – T. Doležal, Pšurný, Navrátil – Moučka, Popelka, Číp – Goiš, M. Kratochvil, Š. Kratochvil – Svoboda, Süss, Dvořák. Trenér: Vladimír Kočara.

Slavia: Michajlov – Duda, Novák, Hořava, Valík, Barák, Hejda, Antoš – Šmerha, Vampola, Vlček – J. Doležal, Vrdlovec, Brož – Ondráček, Kuťák, Šteiner – Všetečka, Furch. Trenér: Miloš Říha ml.