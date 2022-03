Přerovský útočník si nejdůležitější gól sezony schovával na ten pravý čas. Jeho trefa osm sekund před koncem prostředního dějství rozhodla o tom, že přerovští hokejisté půjdou do páteční odvety za příznivého stavu 1:0 na zápasy.

Zubři navíc mohou hodit za hlavu strašáka jménem čtvrtfinále play-off. Do prvoligového semifinále sice nikdy nepronikli, nikdy ale také nevyhráli úvodní duel série. Teď se jim to podařilo poměrem 2:0, do prázdné klece totiž ještě v závěru pečetil Jan Svoboda.

Dalším bezchybným výkonem se prezentoval gólman Lukáš Klimeš. K čistému kontu mu pomohlo i štěstíčko, dvakrát za ním zvonila tyč. Přerovská defenziva ovšem fungovala bezchybně. A nutno říct, že právě disciplína byla klíčovým faktorem prvního čtvrtfinále.

Druhé utkání série hrané na tři vítězství je na programu v Jihlavě v pátek od 17.30.

HC Dukla Jihlava – HC Zubr Přerov 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 40. Herman (Pechanec, Krisl), 60. Jan Svoboda (Jakub Svoboda, Hrdinka). Rozhodčí: Bejček, Vrba – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 6:2. Využití: 0:1. Diváci: 1372.

Jihlava: Žukov – Mareš, Bilčík, Eliáš, Kowalczyk, Valenta, Kachyňa, Dundáček – Havránek, Skořepa, Čachotský – Helt, Zadražil, Harkabus – Brož, Menšík, Seman – Čermák, Juda, Cachnín. Trenér: Ujčík.

Přerov: Klimeš – Kudělka, Kubeš, Hrdinka, Dluhoš, Krisl, Ševčík – Jan Svoboda, M. Kratochvil, Jakub Svoboda – Goiš, Süss, Doležal – Herman, Pechanec, Král – Indrák, Dvořák, M. Svoboda – Sebera. Trenér: R. Svoboda.