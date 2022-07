„Znám pana Svobodu. Byla to první varianta. Volal jsem, jestli by byla možnost trénovat s Přerovem. Jsem rád, že mi to trenéři a pan Hanák umožnili a můžu s klukama naskočit na led. Moc si toho vážím,“ sdělil Okál pro webové stránky hokejového Přerova.

Místo ledu louže. Přerovští hokejisté musí za tréninky zatím jinam

Zubry po uplynulém ročníku opustila celá řada hráčů. Odešli brankář Lukáš Klimeš (Vítkovice), obránce Jan Dluhoš (Zlín) nebo útočníci Jakub Herman, Šimon Kratochvil a Tadeáš Král (zatím všichni bez angažmá). Tým posílili obránce David Chroboček a útočníci David Březina s Rokem Macuhem.

Je otázkou, jak dlouho se budou přerovští hokejisté připravovat v Novém Jičíně, v MEO Aréně se opětovně pokouší o vytvoření kvalitní ledové plochy tento týden.

Autor: Denis Manina