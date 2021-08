Do Kanady měl odlétat už před rokem. Po draftu juniorských talentů CHL ale příchod do Moose Jaw Warriors zbrzdil covid. Martin Ryšavý tak za moře zamíří až začátkem září tohoto roku. Už ale s lehce jinými záměry. V draftu NHL si jej vybral Columbus a čeká jej tak kemp nováčků. Jak to bude vypadat?

Martin Ryšavý potěšil děti na MEO kempu. | Foto: Jan Gebauer

„Přesně nevím. Vždy na začátku je testování. Já jsem měl suchou individuální přípravu s Kubou Fryčem. Pak jsem se jen připojil na led v Přerově. Tam už mi nejde o to, abych se zdokonaloval, na to budu mít trenéry v Kanadě. Ale potřebuji se do toho dostat a nejet tam z nuly. To by bylo nejtěžší,“ má jasno odchovanec Zubrů.