Před čtyřmi lety administrativní vyloučení, beznaděj a soud, nyní je juniorský hokej v Přerově v přesně opačné situaci. Rozhodnutí výkonného výboru svazu poslalo Zubry do DHL Extraligy juniorů. Zachráněna je i Olomouc, která dle regulí sezony 2022/23 měla sestoupit do Ligy juniorů.

Svazový prezident Alois Hadamczik v úterý na mimořádné tiskové konferenci potvrdil to, o čem se již v hokejových kuloárech spekulovalo delší dobu. Nejvyšší juniorská soutěž se pro příští ročník rozšíří ze čtrnácti na šestnáct účastníků. A to přesto, že jedním z hlavních témat posledních let bylo její nutné zúžení.

„Nejde o klasické rozšíření soutěže, jak by se na první pohled mohlo zdát. Tento soutěžní model po celou dobu splňuje podmínky dlouhodobého rozvoje mladých hráčů. Soutěž je rozdělena do tří fází a v každé z nich mají týmy motivaci o co hrát, což podporuje soutěživost,“ vysvětloval Alois Hadamczik na tiskové konferenci.

Základní část DHL Extraligy juniorů tak bude rozdělena na dvě geografické skupiny. V následné nadstavbě se týmy rozdělí podle výkonnosti, následovat budou play-off a play-down.

Extraliga juniorů v sezoně 2023/24

Skupina A: Karlovy Vary, Plzeň, Sparta Praha, Mladá Boleslav, Liberec, Litvínov, České Budějovice, Hradec Králové

Skupina B: Vítkovice, Třinec, Kometa Brno, Olomouc, Zlín, Jihlava, Přerov, Pardubice

Nový model má ušetřit klubům náklady na cestování a přinést s sebou více kvalitních utkání i novinky v podobě možnosti startu hráčů o jeden ročník starších (až tří na tým), hostování hráčů mimo povinnou soupisku zdarma nebo odměny pro vítěze v podobě zájezdu na zápasy NHL.

Kočara: Měli jsme signály

Přerov si tak nakonec nejvyšší soutěž zahraje díky nedávné účasti ve finále Ligy juniorů, v němž padl s Českými Budějovicemi.

„Samozřejmě jsme chtěli do juniorské extraligy postoupit přímo jako vítěz. Loni nám to (v baráži) s Litvínovem o kousek uteklo, letos jsme finálovou sérii s Budějovicemi hráli velice zajímavě,“ uvedl pro klubový web Zubrů sportovní manažer mládeže Vladimír Kočara.

„Už od prosince jsme měli signály, že by situace s rozšířením extraligy mohla nastat a připravovali jsme se na ni. Například stažením útočníka Radima Hradila z Olomouce, odkud se vrátil i Tobiáš Kuchta. I kluci o této možnosti věděli, že účast ve finále může znamenat to, že postoupíme,“ prozradil Kočara.

Olomouc a nově i Přerov tak budou mít své zastoupení v nejvyšší soutěži juniorů i dorostenců. Také v případě dorostenecké extraligy došlo ke změnám. Soutěž zeštíhlela na dvacet účastníků a hrát se bude nově ve dvou skupinách (nikoliv ve třech).

„Jsme si vědomi toho, že nás v přípravě na novou sezonu čeká spousta práce a bude potřeba také velká podpora ze strany města. U juniorky pochopitelně chceme poskládat konkurenceschopný tým,“ řekl závěrem Vladimír Kočara.

Finále v azylu kluky mrzelo, říká kouč juniorky Zubrů. Postup je i tak ve hře!