Zápasová příprava odstartovala, fanoušci ale musí počítat s jistými komplikacemi. Jaké jsou aktuální podmínky pro vstup na zimní stadion?

Ta doba samozřejmě ještě není úplně za námi a čekají nás nějaká opatření. Pravidla jsou zatím taková, že na zimní stadion může až tři tisíce diváků, což je naše kapacita (po nutném zrušení míst na stání 2000, pozn. red.). Všichni návštěvníci ale musí být po očkování, prodělání nemoci nebo musí mít negativní antigenní test. Abychom lidem trošku pomohli a návštěvnost zvýšili, na každý zápas, ať už přípravný, nebo v sezoně, bude před stadionem testovací stan. Každý fanoušek, který nesplňuje podmínky očkování či prodělání nemoci, může test postoupit přímo před MEO Arénou a jít se podívat na hokej.

Neprodlouží se tím například čekací doba ve frontách před zápasy?

Doufám, že se neprodlouží. Naším úkolem bude samozřejmě upozorňovat návštěvníky na to, že tato povinnost platí. Uvidíme, jak to bude probíhat během přípravných zápasů, kdy návštěvnost ještě nebude vysoká. V případě komplikací bychom na soutěžní zápasy učinili potřebná opatření. Na přípravné zápasy ještě budeme mít otevřený jeden hlavní vchod, na soutěžní zápasy dva.

Permanentek se k pondělku prodalo 332. Nemají opatření vliv na jejich prodej?

Permanentky už prodáváme více než tři týdny. Rozhodli jsme se, že přednostní právo pro současné permanentkáře prodloužíme do 13. srpna. Hokej hrajeme pro diváky a rádi bychom jich měli na tribunách co nejvíce. Chtěl bych touhle cestou vyzvat naše fanoušky, aby si i v této těžké době ještě permanentku koupili. Chceme bavit hokejem, chceme, aby přišli. Opatření sice ještě nějaká budou, ale uvidíme, jak bude do budoucna epidemická situace vypadat. Je možné, že třeba od září už se budou pravidla rozvolňovat a nebudou tak přísná, jako jsou dnes.

Jaké má držitel permanentek výhody?

Hlavním benefitem je samozřejmě sleva. Když si spočítáte, kolik by návštěvník zaplatil za každý zápas, tak ušetří nějakých 300, 400 korun. Samozřejmě jsou tam také slevy u našich partnerů a hlavně zajištěné vlastní místo na tribuně.

Co se sportovní stránky týče, kádr pro novou sezonu vypadá na papíře velice silně. Jak jste s ním spokojen vy?

Čeká nás těžká sezona. První liga se bude zužovat na čtrnáct účastníků, což znamená, že až pět klubů může sestoupit. Také ostatní týmy docela posilovaly, proto jsme nechtěli nic podcenit. Dle mého názoru je kádr silnější než loni. Máme tady zajímavá jména. Hlavně jsme chtěli do našeho mančaftu vrátit přerovské rodáky. Vrátil se Matouš Kratochvil, máme extraligového hráče ze Zlína Kubu Hermana, zůstal Kuba Svoboda. Přišli kluci z Vítkovic – Robert Černý a Jakub Kubeš, zůstal Roman Pšurný. Myslím si, že kádr má na to, aby hrál v horních patrech. Naším cílem je samozřejmě postup do play-off. A jak říkám každý rok – rádi bychom konečně přešli to první kolo (usmívá se).

Museli jste vzhledem k vysoké kvalitě kádru sáhnout i na výši rozpočtu? Jak obtížné to v současné době bylo?

Samozřejmě. Na rovinu říkám, že kádr je o deset až patnáct procent dražší, než byl v loňské sezoně. Většina partnerů nám zůstala věrná, teď jednáme s dalšími dvěma novými partnery, kteří by nám mohli pomoct. Víme, že rozpočet budeme muset ještě asi o deset procent navýšit, ale nyní už jej máme asi z 95 procent zajištěný. Nebojím se, že by došly peníze, nebo že bychom měli mít nějaké problémy.

Server Hokej.cz dokonce Přerov pasoval za Vsetín a Jihlavu na adepta na třetí příčku. Souhlasíte?

Záleží, jak to sedne v kabině, jak to bude se zraněními, protože ta se vám nevyhnout. Hráči budou podstupovat testování, může dojít k nějaké karanténě. Stát se může všechno. Na druhou stranu, přímý postup do play-off a první čtyřka, abychom třeba začínali vyřazovací boje doma, by měl být naším cílem.

Na jaké akce mimo hokej se fanoušci Zubrů v nové sezoně mohou těšit?

Přiznám se, že teď se staráme hlavně o prodej permanentek a řešíme zmíněná opatření. Každopádně první setkání hráčů s našimi fanoušky bude nyní v rámci festivalu v pivovaru, který se koná 20. a 21. srpna, kde by všechny naše hvězdy měly být. Připravena bude autogramiáda a chtěli bychom mančaft představit fanouškům.