Jaké vyhlídky máte směrem k nové sezoně, která by vzhledem k současnému dění ve světě mohla být pro klub velkou finanční zátěží?

Asi všichni vnímáme, že začíná v době, kdy to pro ekonomiku a sportovní kluby není jednoduché. Inflace nebo dramatické zvyšování cen energií na nás samozřejmě dopadají také. Hokej je na energie hodně drahým sportem. Věřím, že stát na sportovní organizace nezapomene. Nejvíc se bojím toho, že vysoké ceny energií povedou k vysokým cenám příspěvků pro rodiče. Může se snižovat také počet hodin strávených na ledě.

Nebojíte se také nízkých návštěv na domácích utkáních?

Hokej hrajeme hlavně pro lidi. Věřím, že naši fanoušci budou chodit na zimní stadion. Ani pro ně není tato doba jednoduchá, ale věřím, že jsme našimi výkony schopni fanoušky přitáhnout. Nejvíc se nám to může podařit tím, když budeme dobře hrát. Pokles návštěvnosti se týká i dalších týmů. Lidé si trošku odvykli chodit na hromadné akce. Doba je složitá.

Počet diváků na stadionech má delší dobu sestupnou tendenci. Může to ovlivnit či ohrozit rozpočet a finanční stabilitu klubu?

Náš rozpočet není závislý na návštěvnosti. Ta tvoří jednotky procent. Nás by to mrzelo hlavně proto, že chceme hrát před plným stadionem. Pomáhá to i hráčům. Ekonomická situace ale bude doléhat na všechny včetně našich fanoušků. Někteří lidé se navíc po době covidové bojí chodit mezi více lidí.

Myslíte, že by covid s příchodem podzimu mohl do návštěvnosti na hokeji promlouvat?

Nepředpokládám, že by se zavřely zimáky, ale omezení, jako je nošení respirátorů, tam být může. Obávám se toho, že návštěvnost se nevrátí k číslům, jaká byla před dobou covidovou. I kvůli válce.

Také jste zvýšili ceny vstupenek.

Zvýšení cen vstupenek, potažmo permanentek, pro nás bylo nevyhnutelné. Snažili jsme se je však udržet na přijatelné úrovni. Chtěl bych fanouškům připomenout, že jednotlivé vstupenky si mohou pořídit s předstihem prostřednictvím online aplikace, do které se dostanou i přes naše webové stránky. Pokud nákup provedou dříve než v den zápasu, získají vstupenku za nižší cenu než poté na pokladně MEO Arény krátce před utkáním. U permanentek mohu doporučit koupi permanentky PLUS, která je v naší nabídce oproti minulým letům novinkou. Jako její držitel či držitelka získáte mimo jiné jistotu, že se kromě domácích zápasů v základní části dostanete bez dalšího vyřizování také na domácí utkání případného play-off. Uspokojíme vás také v případě, že nestiháte všechny domácí zápasy a koupi permanentky vůbec nezvažujete. Můžete si pořídit elektronické kupony ve čtyřech různých hodnotách, z nichž pak budete čerpat vstupy na vybrané domácí zápasy letošní sezony.

Jak je na tom tedy klub po finanční stránce?

Rozpočet na tuto sezonu je zajištěn. Moc chci poděkovat všem partnerům, kteří nám zůstávají věrní přesto, jaká je ve státě a firmách ekonomická situace. Nikdo ze stálých partnerů spolupráci neukončil, s některými dokonce spolupráci rozšiřujeme. Věřím, že to vydrží. Tuto sezonu bychom ekonomicky měli zvládnout, ale už v lednu a únoru budeme řešit zase další sezonu.

A od nového roku může nastat problém?

Bojím se toho, co bude po novém roce. Tam nás čekají zásadní jednání a bude záležet, jak na tom firmy budou. Krize, inflace a ceny energií je zasáhnou výrazně a je otázka, jestli budou chtít sport nadále podporovat. Věřím, že budeme schopni se opět domluvit. Týká se to jak komerčních partnerů, tak i města či kraje, bez kterých by tady hokej být nemohl.

Jaké budou mít Zubři v nové sezoně ambice?

Naše sportovní cíle jsou jasné. Chceme do play-off. Každý rok říkáme, že chceme projít přes první kolo. Mančaft na to máme. Liga ale bude hodně vyrovnaná. Čeká nás spousta pikantních derby, nově i se Zlínem. Některé týmy posilovaly, další mají ambice postoupit do extraligy. Lehkých soupeřů moc nebude. Také chceme, aby ekonomika klubu zůstala stabilní a abychom sezonu zdravě ekonomicky přežili.