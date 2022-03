Opět se po sezoně bavíme o konci ve čtvrtfinále, co chybělo?

Byli jsme tomu letos úplně nejblíž. To zklamání tam je opět. Kluci do toho ale dali maximum. Vlastně rozhodl jeden gól v posledním zápase. Je to strašná škoda.

Nikdy se nemluví o zraněních v play-off. Teď už to říct můžete. Kdo měl největší problémy?

Zranění byla na naší straně i na straně Jihlavy. Je ale škoda, že v posledním zápase nemohl hrát Honza Süss a Robert Černý. Oba měli problémy, Honza s kolenem, Robert s kotníkem. Bohužel nemohli ani bruslit a chyběli nám.

A co další?

Kluci byli domlácení, spousta z nich hrála se zraněními. Třeba Tomáš Kudělka hrál poslední zápasy s urvaným meniskem. To jsou věci, které se nezveřejňují, ale samozřejmě roli hrají.

Chyběl také Tomáš Šoustal, který předváděl skvělé výkony, před play-off ale naskočil za brněnskou Kometu a vzhledem k počtu startů v extralize už nemohl hrát o soutěž níže. Jak to tam bylo?

Tomáše jsme měli s Kometou dohodnutého napřed do konce ledna. Protože jsme ale byli v situaci, v jaké jsme byli, Kometa nám vyšla vstříc a byl tady i v únoru. Všichni viděli, že ty výkony měl parádní a pomohl nám. Prakticky díky němu jsme se zvedli na páté místo. Bohužel v Kometě pak měli spoustu zraněných a stáhli si Tomáše zpátky. Taková byla dohoda. Pro nás díkybohu v době, kdy už jsme byli zachráněni. Ale to samé předvedla Kometa s hráči v Třebíči, s Dočekalem nebo Lukášem Douderou.

Nemohl být pomyslným závažím na misce vah, které by nakonec překlopilo čtvrtfinále na úspěšné?

Tomáš nám určitě v play-off chyběl. Lajna s Goišákem a se Süssem rozhodovala v přesilovkách zápasy. Jinak to ale udělat nešlo. Jsme rádi, že jsme jej tady mohli mít tak dlouhou dobu a pomohl nám k záchraně.

Nečekalo se v sérii trošku více od zkušených opor týmu typu Jakubů Hermana a Svobody?

Samozřejmě, že by tito hráči měli v play-off hrát prim a rozhodovat. Kolikrát to tak ale není. Play-off je specifická soutěž, kde rozhoduje kolektiv. Řekl bych, že není komu co vytknout. Bojovnost tam od kluků byla.

Výměna trenérů se zpětně dá hodnotit pozitivně, dotáhli tým na páté místo tabulky. Co přinesli Robert Svoboda s Petrem Dočkalem do týmu nového?

Každý trenér je jiný a má jiný pohled. Mužstvo prostě nešlapalo, jak by mělo. Spousta kluků to pak začala jinak vnímat. Robert Svoboda měl k hráčům jiný přístup a nakonec z nich dokázal vydolovat maximum.

Můžete být konkrétní ohledně onoho jiného přístupu?

Trošku se upravily tréninky, předzápasové porady, koučink byl jiný. Trenér Svoboda je impulsivnější. Na hráče to přeci jen působilo jinak.

Přeci jen, obměna kádru byla oproti předešlým letům veliká. Tým také dost omladil. Byl to důvod toho, proč se ze začátku sezony tolik nedařilo? Nechtělo to čas, než se vybuduje pověstná parta?

Kluků se obměnilo více než v posledních letech. Omladili jsme, kádr byl prostě trošku jiný. Musím ale říct, že soutěž byla letos extrémně těžká. Padala spousta týmů. Nebylo to jako v minulých letech, kdy se tabulka už na začátku soutěže rozdělila. Všechny týmy bojovaly na krev. My jsme ty zápasy kolikrát zvládali v posledních minutách. Nebo jsme je nezvládali. Rozhodovalo taky to, že nám letos nešla hra v nerovnovážném stavu. Přesilovky a oslabení nám v minulých letech naopak šly. Tyto věci rozhodovaly o tom, že jsme zápasů prohrávali více a výkony nebyly takové.

Jako první se ale klub rozloučil s tahounem Romanem Pšurným. Zpětně, nebyla to chyba?

Zpětně (odmlčí se). Možná jo. Ale my jsme takto byli i s vedením a trenéry domluveni. Že se razantně sáhne do kádru a když to nepomůže, tak přijde výměna trenérů. Což se také stalo. Myslím si, že Romanovi se pak začalo dařit ve Vsetíně. Ten impuls potřeboval i on. My jsme to pak nahradili Tondou Pechancem a myslím, že to pro nás byla dobrá výměna. Tonda ukázal, že sem patří a hrál skvěle.

Pokud vím, Roman Pšurný má v Přerově předběžně smlouvu i na další sezonu.

Má tady opci, ale samozřejmě záleží, jak dopadne jeho situace ve Vsetíně. Budeme se s ním bavit po sezoně. Pokud o něj bude zájem ve Vsetíně, tak mu to všichni samozřejmě přejeme. Pokud ne, tak se budeme bavit, co bude dál.

A co další hráči? Prozradíte už, kdo další zůstane?

Právě probíhají jednání s trenéry i hráči. My bychom tradičně chtěli zachovat jádro. Zatím je podepsaný Jirka Krisl a Tonda Pechanec, s dalšími hráči jsme domluvení. Chceme taky dát šanci našim mladým klukům. Můžu říct, že kluci jako Honza Fencl a další by do kádru měli patřit a místo si vybojovat, aby jako každý rok zůstalo zachováno i to přerovské jádro.

Trenéři zůstanou? Je ze strany vedení taková vůle?

Určitě je. Můžu říct, že je to první varianta. Pokud s tím trenéři budou souhlasit, je to pro nás jednoznačná volba. My bychom je tady chtěli.

