Matěji, pro vás bylo tohle derby speciální. Jak zápas hodnotíte?

Všichni jsme se na to těšili. Je to takový svátek pro celý kraj. Byl to můj první zápas za Přerov proti Prostějovu a já speciálně jsem se na to těšil hodně. Bylo to ze začátku hodně těžké. Všichni k tomu přistoupili zodpovědně, jak my, tak i soupeř. Dali jsme první gól, ale bylo to strašně vyrovnané. Lámalo se to až ve třetí třetině, ve které jsme měli naštěstí více štěstí a hráli lepší hokej.

I díky vašemu úniku a asistenci jste po dvou třetinách vedli 4:2. Měl jste ale už těžké nohy, že?

Byli jsme dlouho v našem pásmu a já už neměl moc sil. Mates (Matěj Svoboda, pozn. red.) výborně zblokoval střelu a vyplavalo to tak, že jsem mohl jet sám na bránu. Neměl jsem sílu, tak jsem se snažil makat do brány a vystřelit tak, aby se to aspoň odrazilo. To se povedlo, Svob to výborně dojel, dorazil a byl z toho gól.

No a pak jste se z těžké pozice u mantinelu ve vlastním obranném pásmu trefil do prázdné klece. Co jste říkal na to, že soupeř hrál už osm minut před koncem power play?

Já jsem to zjistil, až když jsem byl na buly. Říkal jsem si: „Hlavně v klidu.“ Určitě jsme nechtěli za každou cenu dát gól. Pak jsem viděl, že mám čas, tak jsem to zkusil vystřelit a naštěstí to tam padlo.

První gól v přerovském dresu. Co vás to bude stát?

Čekal jsem na něj dlouho, jsem za to určitě rád. Teď doufám, že to bude padat. Nějaká pokuta tam je a určitě ji rád zaplatím (úsměv).

Jak už jsme zmínili, zápas byl to pro vás speciální zápas. Byla tam nějaká extra motivace?

Když jdeme proti bývalému klubu, tak se určitě vždy vypisují nějaké částky, když se vyhraje. Pro mě to bylo speciální, přestože se většina týmu obměnila. Znám v Prostějově pár kluků, ale dva roky jsem tam bydlel. Je to moje první derby, které jsem vyhrál. Přerov na Prostějov prostě umí.

Jak jste si užil atmosféru konečně s diváky?

Těším se určitě víc na domácí zápas, kde budou mít převahu naši fanoušci. Ale i teď to bylo super, fakt mě to bavilo. Takové zápasy jsou nejlepší. Když je tam rivalita a hokej je vyrovnaný. Bavilo to diváky, bavilo to nás, bylo to neskutečné.