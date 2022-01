Všichni asi viděli, že to byla velká bitva. Benátky hrají opravdu houževnatý hokej, hráči si plní své povinnosti a jsou hodně nepříjemní. Je pro mě hodně velké překvapení, že jsou tak dole. U nich je to ale asi i tím, jací jim z partnerského klubu přijdou hráči. Já jsem rád, že jsme to zvládli. Přišel zápas, ve kterém jsme nedostali branku a vyhráli.

První třetina byla z vaší strany hlavně ve znamení trápení se v přesilovkách. To pak ukončil Jakub Svoboda. Početní výhody vám ale zase moc nešly, souhlasíte?

Nezačali jsme vůbec dobře. Opravdu jsme se pět minut nedostali z pásma. Pak nás nakoply přesilovky. Ale trápíme se v nich. Jsem moc rád, že to tam Kubovi padlo. Ten gól nám strašně pomohl. Myslím, že jsme to potřebovali.

Jak pojmenovat zbytek zápasu? Benátecká válka?

To jste řekl naprosto přesně. Válka. Ty potyčky tam byly, bere to hodně sil. Jak nám, tak i soupeři. Ale myslím, že jsme to zvládli velmi dobře. Ustáli jsme jejich tlak, nebyli jsme tolik vylučovaní. Povedlo se to.

Vy jste válčil hlavně s Radkem Dudou. Šli jste po sobě? Co říkáte na jeho hru?

Každý asi ví, jaký je to hráč. Já už si z něho na prdel nesednu. Je to vynikající hokejista, ale někdy už je to za hranou. Já si na to ale vůbec nestěžuji. Tyto zápasy mám rád, je to vyhrocené. Mohlo to být v jiném duchu, hlavně tam nenechám spoluhráče, aby něco zbytečně inkasovali. Takže – uznávám ho jako hokejistu, ale přehnaný respekt k němu nemám.

Těch bitkařů v přerovském týmu moc není, ale Tadeáš Král tam rozdal pěknou sérii pěstí. Řekli jste si, že přidáte na tvrdosti, nebo to prostě vyplynulo z obrazu hry?

Potkal jsem se hned po zápase s Tadeášem a říkal jsem mu, že bych se s ním teda v takové bitce potkat nechtěl (usmívá se). Ale ne, myslím si, že to nějak vyplynulo ze situace. Prostě se to stává. Nemyslím si, že by se někdo chtěl vysloveně pobít, protože pak dostane trest.

Foto: Létaly pěsti! Zubři válku s Benátkami zvládli

Přeci jen, ve třetí třetině vás Benátky zatlačily a od vyrovnání byly kousíček. Byly to velké nervy?

Nervy to samozřejmě byly, ale musíme poděkovat hlavně Míšovi Petráskovi, protože chytal výborně. Snažili jsme se mu pomoct co nejvíc a zvládli jsme to.

Na 2:0 v závěru zvyšoval při power play hostů Tomáš Šoustal po málo vídaném technickém gólu. Byl to faul? Posoudil situaci rozhodčí dobře?

Nejspíš ano. Tomáš by se tam podle mě přes soupeře dostal. Pravidla jsou pak už taková, takže podle mě správně uznáno.

Máte druhou výhru v řadě, je o to cennější, že byla takto ubojovaná?

Určitě. Takové zápasy se cení vždycky. Stojí to asi trošku víc sil, ale vážíme si toho. Do nového roku jsme vstoupili dobře a doufám, že to tak bude pokračovat.