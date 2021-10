Ve středu už se při výhře 3:1 nad Vrchlabí dočkal jiných pocitů. Ihned ukázal, jak důležitý může pro ofenzivu Zubrů být. Dal svůj první gól v letošní sezoně, další mohl přidat v přesilovkách, kam se posunul do první speciální formace. „Řekli mi, že jsem v první lajně a budu tam hrát na střelu. Musím pořád střílet,“ ví zkušený útočník.

Jakube, ve třetí třetině jste vedli o gól a byly tam situace, kdy soupeř byl lepší a mohl srovnat, souhlasíte?

Ve třetí třetině to bylo na úplném začátku takové vlažné, dávali jsme jim docela prostor, dělali nesmysly. Nedostávali jsme puky ven z pásma a podobné blbosti. Oni z toho těžili, měli dost šancí a podržel nás Klíma (Lukáš Klimeš v bráně, pozn. red.). Ve druhé půlce třetí třetiny se to zvedlo, ale prvních deset minut to nebylo ono.

Jak jste se po nemoci na ledě cítil vy sám?

Mohlo to být i lepší, ale nebylo to nejhorší. Čekal jsem to asi ještě o trošku horší. Nějak se mi to tam nakupilo. Byl jsem nemocný, pak jsem měl střevní chřipku a asi čtyři dny jsem jenom seděl na záchodě. Teď jsem tři dny trénoval a šel do zápasu. Na druhou stranu to dopadlo ještě velice dobře.

Navíc jste se dočkal prvního gólu, pomohlo vám to?

Jsem samozřejmě spokojený. Měl jsem dost šancí, hodně střel, všechny bohužel nebyly úplně optimální. Některé tam sotva doletěly, ale to mi nevadí. Dostával jsem se do toho. Kluci mi některé střely připravovali v přesilovce. Musím pořád střílet. Věřím, že si to sedne.

V přesilovce jste se sice opět neprosadili, herně to ale nevypadalo špatně, vy sám jste tam měl několik nebezpečných střel.

Myslím, že jsme měli dost šancí. Já jsem měl tři nebo čtyři dobré střely. I z druhé strany jsme tam vytvářeli šance. Když jsem to dával Ďolíkovi (Tomáši Doležalovi, pozn. red.), tak už to vypadalo, že bude gól. Nebo jsem tam zkoušel i dorážet. Na to, že to byl první zápas, co jsme spolu hráli, to bylo dobré. Hezky jsme si to tam dali.

Trenéři provedli v přesilovkových formacích změny, jak vám je zdůvodnili?

Popravdě, přišel jsem po nemoci a řekli mi, že jsem v první lajně a že tam budu hrát na střelu. Já jen řekl – dobrá (úsměv). A hraji tam na střelu. Nevím, jestli se nějak bavili, když jsem tady nebyl, ale jen jsem přišel a bylo mi to řečeno. Kam mě postaví, tam hraji.

V první formaci vedle Romana Pšurného a Tomáše Doležala by vám to mělo sedět, ne?

Na nic si nestěžuji, měl jsem asi tři střely, ze kterých mi pořádně sedla jen jedna. Takže mám na čem pracovat. Myslím si ale, že čím víc toho bude, tím to bude lepší.

Jak zatím hodnotíte vstup do sezony? Jako na houpačce?

Je to tak. Naštěstí vyhráváme doma, musíme přivést taky nějaké body z venku.

Neužil jste si děkovačku s fanoušky, hned jste šel do kabiny. Jde o nějaký další zdravotní problém?

Dostal jsem pukem do kolena a chránič mi strašně vadil, jak mi na to už od první třetiny tlačil. Tak jsem to musel jít sundat.