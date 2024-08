Zubry čeká desátá sezona v první lize, s jakými cíli do ní půjdete?

Mužstvo prošlo generační obměnou, styl hokeje pod Michalem Mikeskou je jiný. Sází na rychlé bruslení a aktivní hokej. To by mělo být atraktivní i pro naše fanoušky, věřím, že si cestu na zimní stadion najdou. Co se týče cílů, k soutěži máme velký respekt, jednotlivé týmy budou velice vyrovnané. Přesto ale věříme, že se znovu dostaneme do play-off.

Pokud jde o mě, k 31. srpnu končím v Pivovaru ZUBR a budu se věnovat pouze hokeji. Devět let jsem kombinoval vedení pivovarů a hokej, a už i před příchodem nového majitele pivovarů (Kofola, a.s. - pozn. red.) jsem přemýšlel, že už to takto dál nejde. Časově i psychicky to bylo nesmírně náročné, obojí už se prostě zvládat nedalo.

Jak to vypadá s rozpočtem klubu na blížící se prvoligovou sezonu?

Sezonu 2024/25 máme finančně zajištěnou. Chci poděkovat všem partnerům, sponzorům a dárcům, že pokračují v podpoře přerovského hokeje. Přerov je hokejové město, ale bez jejich podpory, a zejména bez podpory generálního partnera Pivovaru ZUBR a statutárního města Přerova, by se tady první liga hrát nemohla. Věřím, že tato podpora bude i nadále pokračovat.

Co říkáte na aktuální složení hráčského kádru?

S aktuálním složením kádru jsem velmi spokojen. Podařilo se nám na poslední chvíli doplnit mužstvo o zahraniční posilu, Patrikse Zabusovse z Lotyšska. Je to útočník do první lajny i na přesilovky, které nám v minulé sezoně úplně nevycházely. Celkově jde o jednoho z nejkvalitnějších hráčů, které jsme do Přerova za poslední roky přivedli. Věříme, že jeho atraktivní hra přitáhne naše fanoušky na stadion.

Junioři pokračují v extralize. Jak máte nastaveno propojení juniorky a A-týmu?

Svaz bohužel měsíc před začátkem juniorské extraligy náhle změnil její pravidla, body do konečné tabulky se budou započítávat hned od prvního kola. Hrací dny juniorky a A-týmu jsou navíc částečně stejné (obě kategorie budou hrát v sobotu – pozn. red.). Naše juniory čeká velmi těžká sezona. Rádi bychom je ohrávali, nicméně hlavním cílem juniorky musí být jednoznačně záchrana v nejvyšší soutěži.

close info Zdroj: Jan Gebauer zoom_in Jednatel HC Zubr Přerov Tomáš Pluháček

Hodláte v desáté sezoně v první lize také spolupracovat s kluby z Tipsport extraligy?

Na pomoc z extraligy se nemůžeme spoléhat, budeme stavět na hráčích, které máme podepsané. S extraligovými kluby každopádně jednáme o možné výpomoci formou střídavých startů.

Chystáte nějaké překvapení pro fanoušky k desáté sezoně v první lize?

Chtěli jsme se za deseti lety ohlédnout se vším, co nám tato cesta přinesla, s čím jsme se potýkali, a na chvíli se zastavit a zavzpomínat. Aktuálně tvoříme videoseriál s osobnostmi přerovského hokeje, které jsou nebo byly součástí prvoligové cesty Zubrů. Věřím, že se divákům projekt bude líbit a zavzpomínáme spolu na dobu minulou.

Zdroj: HC Zubr Přerov