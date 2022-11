Normálně jsem se připravoval na sezonu. Absolvoval jsem letní přípravu a čekal na zajímavou nabídku. Nějaké jsem měl, ale nechtělo se mi nikam daleko, ani mimo republiku. Přesvědčil mě až Havířov. Zaujala mě i vize klubu do budoucna. Domluvili jsme se a musím říct, že jednání s Milanem Mikulíkem (sportovní manažer, pozn. red.) bylo na vysoké úrovni.

Trošku se opakuje scénář z loňska, to jste ale šel do Azetu už v říjnu. Tentokrát už je listopad, stále jste se tedy připravoval?

Normálně jsem chodil do posilovny a na led. Chtěl bych poděkovat klukům z Kroměříže, že mi umožnili s nimi trénovat na ledě a v podstatě mě připravili na to, že jsem mohl vlétnout do rozjeté sezony. Občas je to i lepší. Člověk není vyčichlý, je odpočatý, plný elánu. Těšil jsem se na to. Někdy absolvujete deset přípravných zápasů, hokeje máte nad hlavu, pak skočíte do sezony a není to pak úplně dobré.

V civilním životě se věnujete automobilům a dopravě. Nelákalo vás už zůstat pouze u této profese?

Mám tuto výhodu, nikam se nemusím tlačit. Varianta úplně skončit tam ale nebyla. Hokej mám rád, chci ho hrát, ale za normálních podmínek a aby to dávalo smysl.

Takže hokej nyní ve druhé lize hrajete de facto při zaměstnání?

Naštěstí mám práci takovou, že si to dokážu zařídit. Jinak v Havířově spousta kluků chodí do školy, nebo taky nějak pracuje. Přesto to ale bereme na profesionální úrovni. Trénuje se ráno každý den, všichni to musíme skloubit.

Jaký je tedy rozdíl třeba oproti loňské sezoně?

Loni jsem se věnoval jen hokeji a práci dělal ve svém volnu. S první ligou se práce těžko skloubí. Hrává se pondělí, středa, sobota. Člověk je od pondělí do neděle na zimáku, volno nemá skoro žádné. I proto jsem šel do druhé ligy, abych měl víc času na sebe a okolí.

Jak tedy vypadá váš trénink v Havířově nyní, ve druhé lize?

Příprava v Havířově funguje jako v první lize. Zázemí je tam opravdu skvělé a tréninky pod vedením Jiřího Razsky mají hlavu a patu. Rozdíl je v tom, že hrajeme jen dva zápasy týdně a máme volné neděle. A nejezdíme po celé republice.

Co říkáte na sportovní úroveň druhé ligy? Naposledy jste odehrál deset utkání za Nový Jičín v sezoně 2017/18. Věděl jste, do čeho jdete?

Než jsem to podepsal, jel jsem se samozřejmě na druhou ligu podívat. A docela jsem koukal. Ta úroveň za poslední roky strašně vzrostla. Je to kvalitní plnohodnotná soutěž se spoustou kvalitních hokejistů. Všichni už druhou ligu berou vážně. Spousta klubů má vysoké ambice. Má to svou úroveň a musím říct, že je to těžká soutěž.

Přeci jen, nečekal jste po závěru minulé sezony, že dostanete nabídku doma v Přerově?

Není co schovávat, řeknu, jak to je. Žádné jednání neproběhlo. Na rovinu mi řekli, že se mnou nepočítají. Tím to pro mě končilo. Mě to samozřejmě mrzí, ale to je hokej. Vše se do budoucna může změnit. Nikde není napsané, že se v Přerově ještě neobjevím. Tedy pokud se tam něco změní.

Pokud budete podávat výkony jako v prvních zápasech, laso z první ligy, klidně z Přerova, by přeci přijít mohlo, ne?

V budoucnu chci hrát určitě doma. Přerov je pro mě pořád číslo jedna.

A co jiné kluby v Chance lize?

Pokud by přišla nabídka, která by za to stála, nejprve bych ji probral s vedením v Havířově, kde mám smlouvu. Myslím, že by mi v tomto směru určitě nebránili a nějak bychom se domluvili. Já jsem samozřejmě měl před sezonou i jiné nabídky. Ale nedávaly mi smysl. Chtěl jsem hrát první ligu za Přerov, ne dojíždět někam tři hodiny nebo přespávat na druhé straně republiky. Teď sednu do auta, jedu na trénink, přijedu, jdu do práce. Ale pak mám pohodu. Byl jsem už i v první lize znechucený z ježdění na zápas na druhou stranu republiky, návratů ve tři ráno, pak zase v osm na trénink…

A co když Havířov postoupí? Byl byste v první lize zpátky.

Uvidíme, jak to dopadne. Klidně bych tam případně zůstal, přirostlo mi to tam k srdci. Je tam nové zázemí, vedení, trenéři, dáváme to nějak dohromady. Havířovu sluší první liga, určitě si ji zaslouží. Já se tomu pokusím co nejvíce pomoct. Letos to bude hrozně těžké skrz Znojmo, které nastoupilo suverénně. My ho ale ještě v sezoně určitě potrápíme.

Individuálně jste do sezony vstoupil raketově. V prvním zápase jste dal gól a ve druhém dokonce zaznamenal hattrick. Co vám na to vůbec řekli spoluhráči?

Byla trošku sranda (směje se). Prý si taky příště dají takovou dlouhou pauzu. Musím to nějak klukům zaplatit v kabině, něco mě to bude stát.

