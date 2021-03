Před sezonou jeden z největších adeptů na boj o prvoligový trůn coby šestý celek základní části vyzve čtvrté Zubry. Přes postavení v tabulce ale Torax nebude outsiderem.

„Možná jsou mírným favoritem, protože před sezonou budovali opravdu silný tým s nejvyššími ambicemi. Ale tolik osobností jim paradoxně může i uškodit. Třeba se budou hádat, kdo půjde na přesilovku, nebo podobně,“ prohlásil zkušený člen elitní formace Přerova Tomáš Doležal.

„Já myslím, že půjdeme dál,“ přidal svůj pohled během pondělního vysílání na Facebooku HC Zubr Přerov Radek Číp.

Série hraná na čtyři vítězné zápasy začne v pátek na přerovském ledě, hned o den později uvidí prázdná MEO Aréna odvetu.

A případný recept na ostravského protivníka? „Plnit si na sto procent to, co máme připravené od trenérů. Když tam budeme padat po hubách, tak věřím, že přes Porubu postoupíme,“ doplnil Tomáš Doležal.

Pohled do historie

Zubři v aktuálním ročníku Chance ligy neprohráli více než dvě utkání v řadě. Pro play-off hodně slibná bilance. Že Poruba bude hodně tvrdým oříškem, to ale napovídá vzájemná bilance. Ostravané jsou posledním týmem, který Zubry dokázal porazit. Na konci ledna doma zvítězili 5:3. V Přerově se v říjnu (naposledy před diváky) z triumfu 3:0 radovali Zubři.

Fanouškům se možná vybaví sezona 2013/2014. A nejenom fanouškům. MEO v semifinále druhé ligy Porubu porazilo 3:2 na zápasy a na lavičce u toho nechyběl ani současný hlavní kouč Vladimír Kočara. V obraně naskakoval Mikuláš Zbořil, v útoku Jiří Goiš a gólmanu Vojtkovi kryl záda trenér brankářů a videokouč Jiří Sklenář.

„Do série jsme tehdy nevstupovali jako favorit. Šlo se až do posledního pátého zápasu, ve kterém navíc rozhodovaly nájezdy. Roky předtím pro nás bylo semifinále zakleté, vypadli jsme třeba s Karvinou. Proti Porubě jsme to zlomili a poté hráli finále s Prostějovem, chodilo strašně moc lidí. Sezona celkově pomohla i sezoně následující, kdy jsme postoupili do první ligy,“ zavzpomínal Jiří Goiš pro klubový web Zubrů.

„Tohle bude zase symbolické, že se nám dlouho nepodařilo přejít čtvrtfinále. S Porubou by to mohlo znovu vyjít a konečně bychom se letos dostali do semifinále,“ přál by si důrazný forvard, jehož hra je pro vyřazovací fázi soutěže jako stvořená.

Program čtvrtfinále play-off:

ČF1, PÁ 19.3. Přerov – Poruba (17.00)

ČF2, SO 20.3. Přerov – Poruba (17.00)

ČF3, ÚT 23.3. Poruba – Přerov (17.30)

ČF4, ST 24.3. Poruba – Přerov (17.30)

Případná další utkání:

ČF5, PÁ 26.3. Přerov – Poruba (17.00)

ČF6, NE 28.3. Poruba – Přerov (16.00)

ČF7, ÚT 30.3. Přerov – Poruba (17.00)