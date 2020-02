„Škoda, že mi tam taky něco nepadlo,“ usmíval se 22letý bek, který okamžitě den po kanonádě 9:1 naskakoval v Přerově proti pražské Slavii.

„Dá se říct, že v klidu, nějak zavařený jsem nebyl. Zvládl jsem to v pohodě fyzicky i psychicky,“ ujistil Weinhold, který paradoxně byl u rozhodující Šmerhovy trefy v prodloužení.

„Špatně jsme to nějak přebrali ve středním pásmu. On pak vystřelil přes mě, já jsem to zřejmě tečoval a Michael (Petrásek) to nechytil. To se může stát,“ pokrčil rameny.

Weinhold dostal v týdnu extraligovou šanci poprvé od sezony 2016/2017, kdy za Energii naskočil také v neúspěšných bojích o udržení.

„Teď to ale přeci jenom bylo trošku jiné. Pro mě fantastická zkušenost, zahrát si extraligu v tuhle dobu, kdy jsem rozehraný. Byl jsem o dva, tři roky mladší. Ten posun je rozhodně vidět. Bylo to pro mě teď takové snazší,“ prozradil bývalý mládežnický reprezentant.





Svůj čtrnáctý a patnáctý start v nejvyšší soutěži absolvoval s bilancí jedné prohry (s Plzní 1:3) a zmíněné destrukci Komety. Weinhold přitom odehrál dohromady bez jedné vteřinky 26 minut, připsal si dvě trestné minuty, jednu střelu, jeden zblokovaný pokus soupeře i jeden hit.

„První zápas v Plzni byl pro mě takový těžší, pak už jsem se ale rozehrál a dostal jsem se do tempa. Ten rozdíl je tam ale markantní. Rozhodně v hráčích. V šikovnosti, rychlosti, celkově asi ve všem,“ popisoval Martin Weinhold.

Proti Kometě už si vychutnával něco, co asi ani v nižší soutěži jen tak nezažije.

„Po první třetině to bylo 3:0 a řekli jsme si, že to nezatáhneme, že takto budeme hrát dál, a napadalo tam devět gólů, za mě super,“ rozplýval se zadák.

Ten se dle dohody před 15. únorem vrátil do Přerova. Po tomto termínu už by totiž v případě startu v extralize nemohl naskočit za Zubry. Ve Varech už ale po neustále se zlepšujícím bekovi výrazně pokukují.

„Byli spokojení. Říkali, že by o mě i měli zájem. Pro mě ale dobře, že tady budu s klukama hrát play-off a už se na to těším,“ uzavřel Martin Weinhold.