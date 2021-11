Marodka se na výkonech Přerovanů určitě podepsala. Na venkovní zápasy se navíc většinou sestava látala obtížněji a pravdou je i fakt, že se tolik nedařilo získávat tolik hráčů na střídavé starty z extraligy.

„Většinou jsme venku měli trošku méně hráčů a hráli víc na tři pětky. V posledním zápase v Benátkách nám už došly síly fyzicky. Těch zranění bylo celkem dost,“ uvědomuje si Jiří Sklenář.

Vyjádřil se i nižšímu počtu pomocníků z vyšší soutěže. „I tohle je důvod. Vycházelo to většinou na středy. Zlín měl navíc taky velkou marodku,“ zmínil.

Špatné vstupy do utkání

První třetina v Šumperku – 0:2. Úvodní dějství v Jihlavě – 0:3. V Třebíči? 0:2. První gól vstřelili Hanáci v Kolíně, Havířově (kde stejně padli v prodloužení), Prostějově a v Porubě (i zde z toho byl jen bod).

„Nechci říct, že jsme si pomalu zvykali na tempo, ale než jsme přijali, že hrajeme venku, že soupeř je na nás připraven, tak nám to bohužel utíkalo. Hodně to šlo vidět hlavně v Třebíči,“ uznal Jiří Sklenář.

Přemýšleli s trenéry o nějakém řešení? Třeba časnější příjezd na stadiony? „To jsme neřešili. V posledních zápasech už to bylo lepší. Že bychom to nějak řešili v tomto směru, pro to není důvod,“ věří videokouč a trenér brankářů.

Těžcí soupeři venku

Jeden z možných faktorů. Zubři hráli se čtyřmi z týmů elitní šestky venku. „To je samozřejmě také jedna z variant. Venku jsme měli Jihlavu, Třebíč nebo Litoměřice. Prostějov je taky silný soupeř, to jsme zvládli, ale v Prostějově to je vždy něco jiného, to je specifický zápas,“ připomněl Jiří Sklenář.

Styl hry venku

Že by Přerované připravovali pro venkovní duely odlišnou taktiku než pro domácí zápasy? Nebo že by soupeři hráli doma ofenzivněji, což by Zubrům mohlo dělat problémy? Podle Jiřího Sklenáře pouze mýtus.

„Většina soupeřů extrémně nerozlišuje, jestli hraje doma, nebo venku. Většinou hrají stejně. Alespoň podle toho, co jsme viděli a na co jsme se připravovali. My to také nějak nerozlišujeme. Plán do utkání chystáme stejně na domácí i venkovní zápasy,“ prozradil trenér.

Domácí publikum

Přes nižší návštěvy, které se někam od čísel 1500 – 2500 diváků na každé domácí utkání posunuly do sfér, kdy Přerov nedosáhne ani na 900 lidí na zápas, jde stále o klíčovou součást domácí hry Zubrů. Fanoušci umí udělat atmosféru i v menším počtu a na výkonech to jde znát.

„Je rozdíl, když má člověk za sebou lidi a cítí podporu. Z tribuny to vypadá, že někteří kluci si více věří, když hrají před domácím publikem,“ všiml si Jiří Sklenář.

Celková spokojenost

Pokud bychom tedy měli hodnotit výkonnost Zubrů po prvních osmnácti odehraných zápasech, panuje na straně trenérů s 32 získanými body spokojenost.

„V jednu chvíli jsme měli až osm zraněných hráčů a dokonce tři kluky z juniorky Komety ve třech lajnách. Na ta zranění je bodový zisk celkem slušný,“ potvrdil Jiří Sklenář.

„Teď se nám to navíc uzdravilo. Věříme, že hráčská kvalita, kterou máme, podpořená dodržováním herního plánu a taktiky, teď půjde vidět,“ uzavřel.

Svou sílu mohou Zubři poprvé předvést v praxi na nedobytném domácím ledě. Ve středu v 18 hodin přivítají silnou Jihlavu.