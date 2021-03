„Neviděl jsem důvod, proč bych neměl naskočit,“ měl jasno vyhlášený profesionál, který se v rozhovoru pro Deník rozpovídal o vydařené sezoně či precizních přesilovkách Zubrů.

V prvé řadě gratulace k narození syna. Jaké jsou pocity, ještě se vám to napotřetí neomrzelo, když už to vlastně dobře znáte?

To je pravda, na druhou stranu to pokaždé bylo jiné (úsměv). Všechno jsou to těžko popsatelné pocity. Kdo to nezažil, tak neví, o čem to je.

Jste hodně produktivní, čím to je? Zkušenosti?

Nějaké body se ode mě očekávají, jinak by to asi bylo špatně. Ten tým má ale vnitřní sílu a rozhodnout může jakákoliv lajna. Proti Kadani to na sebe vzala druhá pětka, dala tři góly. V tom ten tým má obrovskou sílu a doufám, že to ukážeme i v další části sezony.

Myslel jsem spíš životně produktivní…

To byste se musel zeptat manželky, jak se to dělá nebo nedělá. Já dodnes nevím, jak se to mohlo stát (smích). Musím říct, že ani jedno naše dítě nebylo v plánu. Takže rozhodla příroda a samozřejmě, že jsme za to rádi.

Byl jste přímo u porodu?

Ano. Do porodnice jsme jeli asi v 11 hodin, syn se narodil někdy o půl čtvrté. Předchozí dvě děti rodila manželka nějakých šestnáct hodin. Oproti tomu to byla procházka růžovým sadem.

Za pár hodin už jste se chystal na zápas s Kadaní. Každý by ale asi pochopil, kdybyste tentokrát v sestavě chyběl, ne?

Kdybychom jeli někam ven, třeba jako teď jedeme do Sokolova, tak bych asi nejel. Taková byla předběžná dohoda s trenéry. Pokud bych řekl, že hrát nechci, tak by mě do toho asi nikdo netlačil. Já jsem ale šel spát večer docela brzo, kolem osmé. Něco jsem naspal předtím. A pak jsem víceméně spal až do zápasu. Neviděl jsem důvod, proč bych neměl naskočit.

A jak jste se cítil na ledě? Nesvazovalo vás třeba, že jste to chtěl za každou cenu oslavit gólem? Nebo k životnímu hattricku přidat hattrick v zápase?

To asi ne (smích). Možná, kdybych byl mladší, tak přemýšlím jinak. S přibývajícími roky člověk oceňuje víceméně jen to vítězství. Abych řekl pravdu, tak na nic jiného než na tři body jsem nemyslel, i když to byl takový druhý porod.

Proti poslednímu týmu tabulky jste dlouho byli impotentní. Jak hodnotíte trápení s Kadaní?

Připravovali jsme se na to docela dlouho, nechtěli jsme, aby nastal přesně takový průběh, jaký nakonec nastal. Samozřejmě, že se stalo, prohrávali jsme 0:1 po první třetině. Všechna čest mančaftům jako jsou Kadaň, Ústí nebo Šumperk, ale tihle soupeři nám nesedí. Mně se osobně líp hraje proti Vsetínu, Porubě nebo Jihlavě. Bohužel, i takové zápasy jsou a je potřeba je zvládnout. Nakonec máme tři body a jaký byl průběh, to už se asi historie ptát nebude.

Opět držíte skvělé druhé místo tabulky. Je tenhle tým opravdu podobně silný jako ten loňský?

Těžko říct. Máme jiné typy hráčů. Nemyslím si, že by se to dalo úplně srovnávat, letošní sezona je vším kolem dost specifická. Ukáže se až v play-off, jak je ten tým opravdu silný v kritických chvílích. Vloni jsme tu šanci nedostali, letos máme zase dobře našlápnuto.

My se předháníme hlavně v bagu

Těch momentů, kdy jste otáčeli zápas na poslední chvíli, byla spousta. Neukázala se ta síla týmu právě tam?

Dopředu jsme nadstandardní. V play-off ale rozhoduje víc obrana než útok. Myslím si, že loni jsme byli dozadu lepší, letos jsme lepší do útoku.

Co stojí za zlepšením ofenzivy? Útočnější typologie hráčů? Nebo třeba dovednostní tréninky Víta Černohouse, které si někteří hráči rádi dopřejí „navíc“?

Myslím, že to je od každého něco. Jak říkáte, určitě je to taky o typologii hráčů. V minulé sezoně jsme byli víc defenzivně laděný mančaft. Samozřejmě ale je to i tréninky s Víťou. Ne nadarmo je trenérem roku. Asi se do té pozice nedostal jenom tak. Ví, jak se to má dělat a dělá to dobře. Ty tréninky mají svou kvalitu. Co natrénujete na ledě, to vám žádná posilovna nikdy nenahradí. Je to ale i na úkor toho, že po nás nemohou mládežníci chodit v této době na led. Kdyby byla situace ve společnosti taková, jaká by měla být, tak se pro nás odpoledne asi tolik prostoru nenajde. Je to něco za něco.

Tématem jsou skvělé přesilovky. Co přesně jste změnili, že vám to tam letos tak padá?

Góly padají před brankou. Snažíme se mít hráče tam, kde padají góly. Třeba loni v naší lajně před bránou stál jen Ďolík (Tomáš Doležal, pozn. red.), teď tam máme ještě Vlasťu (Dostálka). Když tam jde nějaký puk, tak je na nich, aby to tam nějak došťouchali. Ve druhé lajně mají Radek Číp i Kuba Svoboda ostrou střelu. Přesilovky jsou naše zbraň, jenom škoda, že jich nevyužijeme ještě víc, abychom si jimi v zápasech ještě více pomáhali.

I tak jste ale jasně nejlepší v lize. Je to těmi změnami? Nebo přesilovky tak často trénujete?

Neřekl bych, že by naše lajna vyloženě změnila rozestavení nebo signály. Jen se nám tam točí hráči vinou zranění nebo odchodu Kuby Navrátila do extraligy. Je ale pravda, že to na tréninku trénujeme hodně. Jsou to klíčové situace a kolikrát můžete být při hře pět na pět daleko horší, pak stačí dobře bránit, počkat na dvě přesilovky, a můžete vyhrát 2:1. Tam se rozhoduje a v play-off to bude znát ještě víc.

Nepředháníte se s druhou lajnou v počtu přesilovkových gólů?

My se předháníme hlavně v bagu. V gólech asi ne. Když dá tři góly druhá lajna z přesilovek, tak je to po zápase fantazie a já jsem za to jedině rád.

Naše síla? Čtyři pětky, které mohou rozhodnout

Další parádní disciplínou je vhazování. Vám se daří dlouhodobě, ale celý tým se s Kladnem přetahuje o prvenství v lize. Čím to je?

Buly netérnuju, ale dělám nějaké cviky. V zápase si ho zahraju až až, to je ten nejlepší trénink. Prostě se snažím každé vyhrát. Ale když na tréninku proti sobě nějaké buly máme, tak se hecujeme a snažíme se ho hrát naplno. Statistiky to pak ukážou.

Pokud v sobotu zvítězíte za tři body, budete nejhůř druzí. Co čekáte od Sokolova?

Byla by škoda si to druhé místo pokazit nějakým špatným výkonem. Oni doma hrají výborně, dávají spoustu gólů. Vím, že letos posílili a hrají útočný hokej. Uvidíme, co na ně trenér vymyslí.

Věříte, že pak prolomíte čtvrtfinálové prokletí?

Rozhodne aktuální forma. Umístění po základní části se maže. Věřím, že naše síla bude v tom, že máme čtyři silné pětky, které mohou rozhodnout zápas.

Jste rádi, že nemusíte do předkola?

Výhoda to může být, pokud by soupeř měl tu sérii delší. Taky je možnost, že bude z předkola rozehranější, protože my budeme čtrnáct dní stát. My můžeme potrénovat, ale maže se výhoda domácího prostředí, což je pro nás škoda. Už jsme si na to ale tak nějak zvykli. Takže uvidíme.

Roman PšurnýZdroj: Deník/Jan PořízekRoman Pšurný v sezoně 20/21:



Zápasy: 31

Góly: 12

Asistence: 21

Body: 33

Trestné minuty: 14

+/-: 6