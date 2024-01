/FOTO + VIDEO/ Tohle tady dlouho nebylo. Ještě několik minut poté, co všichni hráči odešli po děkovačce do šaten vyvolával přerovský zimní stadion jedno jméno. Roman Pšurný dvěma góly a asistencí při svém návratu k Zubrům rozhodl středeční duel s Třebíčí. Přerov vyhrál 4:2 a hrdina zápasu napsal krásný příběh.

Hokejisté Přerova porazili Třebíč. Roman Pšurný hrdinou | Video: Deník/Ivan Němeček

„Musím říct, že jsem měl slzy na krajíčku. Je to neskutečné, jsem rád, že jsem tady,“ říkal 37letý navrátilec v emocích po utkání.

Velký návrat! Zubři vítají zpět Romana Pšurného

Nastoupil na centru třetí formace s Indrákem a Ministrem. A už v první třetině měl dvě gólové šance. Ty však nevyužil, stejně jako všichni aktéři utkání 39. kola Chance ligy.

„Hned asi při třetím střídání jsem to poslal do betonu, místo abych to zvedl. Danny Indrák tam pak dorážel, už to mohl být gól,“ pokrčil Roman Pšurný rameny.

V přesilovce pak najížděl ze strany na Jekela, ve velké šanci bekhendem opět neuspěl. „Trefil jsem ho do hlavy, taky nic. Kdybych nebyl dřevákem… To mě provází celou kariéru, potřebuji strašně moc šancí na gól, vždycky jsem říkal, že tenhle střelecký instinkt mám po tatínkovi,“ zavtipkoval miláček přerovských fanoušků, který se po více než dvou letech vrátil na místo činu.

Poruba šla v prostředním dějství do vedení po individuální akci nejproduktivnějšího hráče soutěže Martina Dočekala. Až ve třetí dvacetiminutovce se však na přerovském zimáku začaly dít věci.

Na trestné střílení byl nominován

Lednický nejprve vybojoval trestné střílení. A postavil se k němu kdo jiný, než Roman Pšurný.

„Trenér se šel zeptat Hanyho, který mě nominoval. Takže má první asistenci, doufám, že si ji napíše,“ usmíval se Pšurný, který zvolil své typické zakončení střelou po ledě. A uspěl.

„Věřím si na to hodně. Mám to natrénované, přesně jsem věděl, co chci udělat. Moc místa tam nebylo, ale povedlo se.“

Jenže hosté si vzali vedení zpět. Matěj Psota z dorážky poslal Třebíč do vedení. To ale netrvalo dlouho. A znovu v tom měl prsty Pšurný. Při přečíslení našel Daniela Indráka, který srovnal na 2:2

„Viděl jsem ho (Indráka), on si zařval a má takový pronikavý hlas, takže ho slyšela určitě celá hala. Bylo to ke konci střídání, byl jsem rád, že jsem mu to dal, ať s tím něco udělá,“ popsal Pšurný.

Ten se postaral i o rozhodující branku zápasu. V 55. minutě společně s Ministrem napadli třebíčskou rozehrávku, mladší z útočného dua pak předložil zkušenému matadorovi, který skóroval a přerovský zimák dlouho skandoval jeho jméno.

„Tam jsem šel trošku na risk, kdybych propadl, je to špatně. Věděl jsem, že Dan Ministr už je před hráčem. Zkusil jsem to a vyšlo to. Pěkně mi to dal, pecka.“

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Zněla i "Pihovatá"

Do prázdné klece pečetil na 4:2 Vojtěch Lednický, přerovský zimák zpíval tradiční Pihovatou dívku a připomněl si atmosféru, která delší dobu zdejšímu hokeji chyběla.

„Tři body jsou doma zlaté, dvakrát jsme dotahovali. Trenéři před třetí třetinou zvedli hlas, stáhli hru na tři lajny a myslím, že to neslo ovoce,“ všiml si Pšurný.

„První třetina byla dobrá, bohužel se nám nedaří proměňovat šance. Ve druhé jsme se dostávali z inkasovaného gólu. Domluvili jsme se před třetí třetinou, že budeme víc soupeře dohrávat. Měli jsme energii, dostali se do šancí a zaplaťpánbůh, že jsme je využili,“ hodnotil kouč Zubrů Michal Mikeska.

A nezapomněl ani na Pšurného: „Co k tomu dodat. Povedlo se mu to. Víme, že umí přesilovky, má nápady směrem dopředu a potvrdil to.“

Patnáct let, patnáct zajímavých posil. Mrkněte na TOP přestupy Mory

HC Zubr Přerov – SK HS Třebíč 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)

Branky a nahrávky: 41. Pšurný (TS), 51. Indrák (Pšurný, Cubo), 55. Pšurný (Ministr), 60. Lednický (Krisl) – 24. Dočekal (Psota), 48. Psota (Bittner, Dočekal). Rozhodčí: Skopal, Veselý – Kráľ, Otáhal. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 767.

Přerov: Postava – Kudělka, Adámek, Talafa, Chroboček, Cubo, Krisl, Hanák – Lednický, Pechanec, Dobša – Pospíšil, Hejcman, Chludil – Indrák, Pšurný, Ministr – Hradil, Nemec, Goiš. Trenér: Michal Mikeska.

Třebíč: Jekel – Baláž, Bořuta, Furch, Štebih, Vodička, Poizl, Kríž – Psota, Bittner, Dočekal – Ferda, Vodný, Ondráček – Frömel, Malý, Matyáš Svoboda – Michalčuk, Kučera, Matěj Svoboda. Trenér: Pokorný.