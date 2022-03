Společně s Petrem Dočkalem převzal exzlínský lodivod Zubry v prosinci loňského roku. V problémech se nacházející tým nakonec dotáhli na výborné páté místo po základní části, k postupu do vysněného semifinále chyběl jediný gól.

„Jednání probíhala velice rychle a myslím, že ke spokojenosti obou dvou stran. Doufám, že jsme naplnili očekávání, jaká do nás vedení vložilo. Samozřejmě to mohlo být ještě o ten kousíček lepší. Jsme ale rádi, že tu šanci máme znova a že se to třeba podaří v příští sezoně,“ přeje si Robert Svoboda.

Setrvání trenérské dvojice? Jasná volba, říká sportovní manažer Zubrů

Vedení spokojeno bylo. Sportovní manažer Pavel Hanák již dříve Deníku potvrdil, že setrvání trenérského dua je pro klub prioritou. Tato slova potvrdil i jednatel Zubrů Tomáš Pluháček.

„Převzali tým v nelehké roli a zvládli to. Pro mě i pro sportovního manažera Pavla Hanáka to byla jasná volba a jsem moc rád, že se nám podařilo se rychle domluvit. Jedním z hlavních úkolů pro celý realizační tým bude i zapracovávat naše mladé nadějné hráče z úspěšné juniorky do seniorského hokeje,“ uvedl Pluháček.

Slova chvály směrem k organizaci HC Zubr Přerov našel i Robert Svoboda. „Byl jsem velice mile překvapen, jak dobře tady všechno funguje. Pro trenérskou práci je tady zázemí opravdu velice dobré. Byla to pro mě jasná volba,“ přitakal kouč.

