Trenérské duo Robert Svoboda – Petr Dočkal bude na lavičce prvoligových hokejistů Přerova působit i v další sezoně. V realizačním týmu pokračuje také trenér brankářů a videokouč Jiří Sklenář.

Robert Svoboda | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Společně se sportovním manažerem Pavlem Hanákem jsme stáli o to, aby trenérská dvojice zůstala a jsem moc rád, že došlo k oboustranné dohodě. Trenéři tak mohou pokračovat ve své práci a postupně zapracovávat další naše nadějné juniory do seniorského hokeje. To je jeden z hlavních bodů, který jsme si stanovili,“ uvedl pro klubový web jednatel Zubrů Tomáš Pluháček.

Jediná změna nastane na pozici kondičního trenéra. Jakuba Fryče vystřídá Michal Pěnička.

„Podařilo se nám splnit cíl, kterým byl postup do play-off. V něm jsme za osm prvoligových sezon od postupu v roce 2015 nikdy nechyběli, což je určitě dobrá vizitka. Samozřejmě jsme chtěli konečně udělat krok dál do semifinále, ale i přes vyřazení od Třebíče jsem s uplynulou sezonou spokojený,“ řekl Tomáš Pluháček.

