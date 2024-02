Na ledě strávil 22 minut a 17 sekund – ihned nejvíce ze všech přerovských hráčů. „Cítil jsem na sobě, že to byl první zápas po skoro dvou měsících. Hrál jsem víc zodpovědně, na jistotu. Na utkání po takové době a zranění, které jsem ještě nikdy neměl, myslím, že to bylo dobré,“ řekl s tím, že ani zranění, kvůli němuž musel v prosinci na operaci, jej zvlášť nelimitovalo.

„První dvě třetiny do nás valili, asi nás přestříleli i přehráli, naštěstí jsme i díky protiútokům dali dva góly a myslím, že ve třetí třetině jsme převzali taktovku a dotáhli to do vítězného konce,“ pochvaloval si 28letý bek.

„Jsem hlavně rád, že se zranění dalo do kupy tak, jak jsme plánovali a mohl jsem hned po reprezentační pauze naskočit. Navíc hned proti první Porubě, takže mě to hned ze startu probralo, abych se zapojil na 110 procent,“ řekl Černý Deníku po pondělním triumfu 3:0 nad lídrem soutěže.

A vyšlo to, jsem rád, že můžu zase fungovat,“ oddechl si rodák z Kadaně.

Zmíněné derby dohrál prakticky až do konce, byl to však až do pondělí 12. února jediný zápas pod trenérem Mikeskou, který si právě proti Jestřábům v prosinci odbyl premiéru na přerovské lavičce (prohra 1:4).

Celý „vítězný leden“ pak Robert Černý ještě sledoval pouze z tribuny. „Je super, že kluci tady měli takovou sérii. Spousta mladších hráčů dostala příležitost a mají to ve svých rukou, aby se ukázali,“ zmínil také.

Po prohraném derby další rána. Zubři přišli o dva obránce

Návrat do nového systému

On sám se tak musel v pondělí proti Porubě ihned zapojit do nového systému trenéra Mikesky, který si mohl do té doby lehce osahat jen v tréninku.

„Asi čtrnáct dní po operaci jsem dostal volno, nemělo smysl cokoliv dělat. Pak jsem se snažil zapojovat do tréninku, co to šlo, chodil jsem na mítinky, měl jsem to nasledováno. Není to tak, že bych šel do něčeho, co jsem neviděl,“ prozradil Robert Černý.

„On si s tím poradí. Fyzicky bude teď po takové pauze trošku dole, to se dá očekávat. Ale hrozně chce. Makal na sobě už při rehabilitaci. Je to rozdílový bek a my se těšíme, co bude předvádět,“ řekl na adresu Černého trenér Chance ligy měsíce ledna Michal Mikeska.

„Každý trenér má nějaký rukopis a je jen na nás, abychom ho dodržovali. Poslední dobou to nese ovoce. Musíme jen pokračovat a udržet se na vítězné vlně,“ uzavřel Robert Černý, který má na kontě i 64 extraligových startů, většinu v dresu Vítkovic.

