„Chtěli bychom Ondrovi strašně moc poděkovat. Svým přístupem a svými výkony nám obrovsky pomohl. V brance předváděl parádní zákroky, díky nimž značně přispěl k nejednomu vítězství. Je to skvělý kluk, jak jako hráč, tak jako člověk. Navíc profesionál každým coulem. Jsme rádi, že za nás mohl chytat, a přejeme mu hodně štěstí v osobním i hokejovém životě,” uvedl sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

Kacetlova bilance byla unikátní, z devíti odehraných zápasů sedm vyhrál. Statistikami naprosto dominoval celé soutěži a vychytal tři čistá konta. Není divu, že po něm byla sháňka v nejvyšší soutěži.

„Chtěl bych moc poděkovat vedení a trenérům s realizačním týmem za podporu. A hlavně klukům – za to, jak mi pomáhali a do jaké skvělé party mě přijali. Přeji celému týmu hodně štěstí a ať se mu i nadále daří. V Přerově to bylo skvělé, lidé z klubu dělají hokej srdcem. Moc rád jsem tu působil," řekl Ondřej Kacetl.

Zubři se tak budou muset nyní spoléhat na výkony Daniela Dvořáka, Martina Holíka či Michala Postavy. První jmenovaný předváděl v posledních utkáních velmi kvalitní výkony. Ve hře jsou stále i střídavé starty Lukáše Klimeše a Daniela Hufa z extraligy.