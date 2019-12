V první části Chance ligy nasázel 19 gólů ve 30 zápasech. Více zásahů (20) má už jen českobudějovický Jan Veselý.

„Manželka mi doma dělá perfektní servis, děti jsou zdravé, nic mi tady nechybí. Nedokážu říct, čím to je. Dělám pořád všechny věci stejně,“ krčil 33letý centr rameny po svém posledním představení, kdy dvěma góly řídil sobotní triumf nad Sokolovem.

Ten ale opět ukázal, že není jednoduchým soupeřem. „Všichni to viděli. Ta první třetina byla od nás hrozná. Troufnu si říct, že Sokolov byl nebezpečnější mančaft. Měli jsme tady zaslouženě docela průvan v kabině. Trvalo nám třetinu, než jsme rozjezdili nohy,“ všiml si Roman Pšurný.

Až od začátku prostředního dějství Přerované zamkli soupeře v jeho obranném pásmu. Z tlaku však vytěžili po zbytek duelu „jen“ tři góly.

„Potřebujeme strašně moc šancí na jeden gól. Ve druhé třetině jsme mohli rozhodnout, třetí dvacetiminutovka už by pak byla v klidu. Nakonec jsme to otočili. Já jsem třeba vůbec nepochyboval o tom, že dneska vyhrajeme. Věřili jsme tomu všichni a nakonec jsme byli odměněni,“ oddechl si nejproduktivnější hráč Zubrů.

STEJNĚ GÓLŮ JAKO V DOROSTU

Neproměňování šancí se každopádně zrovna jeho letos netýká. Zajímavostí je, že Pšurný už nyní po 30 zápasech vyrovnal svůj střelecký rekord z mládežnických let. V sezoně 2001/2002 vstřelil v základní části dorostenecké extraligy 19 branek. Mezi muži pak v českých soutěží skóroval vícekrát jen v ročníku 2009/2010, za Ústí nad Labem dal v základní části 23 gólů (v play-off přidal další čtyři).

„Já jsem nebyl nikdy vyloženě střelec. Ani v žákovských kategoriích. Ale celý život jsem hrál levé křídlo, na centra jsem byl přeučený až tady v Přerově. Z křídla je to samozřejmě jiné, tam se člověk dostává do úplně jiných situací,“ zamyslel se Pšurný. „Nevím, čím to je. Samozřejmě bych byl rád, kdyby to tam tak padalo pořád, ale zůstávám nohama na zemi,“ dodal.

CO PŘINESE DRUHÁ ČÁST?

Svými góly každopádně vydatně přispěl k zisku 61 bodů a skvělému druhému místu v tabulce po první části Chance ligy.

„Pavel Hanák tady namixoval dobrou chemii. Před sezonou jsme ještě v týmu změnili některé věci a docela si to sedlo. Když zůstaneme všichni zdraví, tak je v týmu velká konkurence, tlačíme pak jeden na druhého, abychom se zlepšovali, což jde pak vidět i v tabulce,“ věří Roman Pšurný.

Sezonu tedy Zubři mají rozjetou skvěle a měli by se jednoznačně porvat o přímý postup do play-off. Stříbrnou pozici zkusí udržet v nové části soutěže, kdy se čtyřkolově utkají s dalšími sedmi členy horní osmičky tabulky.

„To byl výmysl nebo nápad svazu. Trochu jsem to nepochopil, ale oni určitě ví, co dělají. Těch třicet zápasů bylo teď na krev, uvidíme, co přinese těch dalších dvacet osm. Řekněme, že teď už budeme vše ladit na play-off. Nevím ale, jak budeme ladit dvacet osm zápasů. Těžko říct, co to přinese. Nikdy jsem to nezažil a sám jsem zvědav, jak to bude vypadat,“ přiznal Pšurný.

Po reprezentační přestávce tedy náročný maraton zápasů bude pokračovat. Jako první Zubry v úterý 17. prosince čeká repríza nedávného souboje s Porubou, který Přerované drtivě ovládli poměrem 6:1.

A hádejte, kdo dával první dva góly.

Střelecky nejlepší sezony Romana Pšurného (základní část + play-off):

1. 28 gólů v 79 zápasech: 2005/2006 – Medicine Hat Tigers, WHL (24+4)

2. 27 gólů v 51 zápasech: 2009/2010 – Ústí nad Labem (23+4)

3. 22 gólů v 40 zápasech: 2002/2003 – Zlín U18, U20 (20+1)

4. 22 gólů v 48 zápasech: 2001/2002 – Zlín U18 (19+3)

5. 22 gólů v 82 zápasech: 2004/2005 – Medicine Hat Tigers, WHL (21+1)

6. 19 gólů v 30 zápasech: 2019/2020 – Přerov (19, 30 zápasů)