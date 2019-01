Jak jinak by přerovští hokejisté mohli symbolicky ukončit střeleckou mizérii než probuzením jinak nejproduktivnějšího hráče a opory týmu Romana Pšurného?

Centr elitní formace se v nedělní předehrávce s Ústím trefil po 22zápasovém čekání na gól. Tak trošku ironicky mu dokonce pro puk po jeho brance na 3:1 dojel kapitán Tomáš Sýkora.

„Myslím, že ten kámen, co tady padal na střechu, slyšel každý. Konečně to ze mě spadlo,“ přiznal Pšurný.

Už 12. ledna na ledě Benátek nad Jizerou měl obrovskou radost z povedené teče, která měla znamenat vedení 2:0. Jenže rozhodčí jeho gól pro údajnou vysokou hůl neuznali. Předtím se z regulérní branky radoval na den přesně před dvěma měsíci.

„Bohužel už mi v této sezoně neuznali dva. Ale samozřejmě si to pamatuji přesně, protože mi to furt všichni připomínají. Bylo to doma s Kladnem,“ vzpomněl si dvaatřicetiletý útočník na trefu v historickém dresu TJ Lokomotiva Meochema ze 12. listopadu 2018. Od té doby pro něj začalo střelecké prokletí. „Doufám, že těch gólů teď bude víc,“ přeje si Roman Pšurný.

Balon je na její straně

V nedělním utkání měl prsty i v rozdílové brance na 2:1, když v přesilovce výborně našel Vojtěcha Tomiho. Už po tomto gólu měl viditelně obrovskou radost a šlo vidět, že je při chuti. A to doslova.

„Přijela se na mě podívat tchýně a mám za gól slíbenou kačenu. Už jsem na ni měl chuť, protože mi ji slibuje dlouho. Říkala ale, že dokud nedám gól, tak ani nebude kačena. Takže teď je balon na její straně,“ nezapomněl zlínský odchovanec přidat jeden ze svých tradičních fórků.

Výhra nad Ústím, které toho v MEO Aréně směrem dopředu příliš nepředvedlo, se však podle něj vůbec nerodila lehce.

„Pro nás jsou to povinné body, nicméně nechci snižovat kvalitu soupeře. Kdyby nám za stavu 1:1 dal gól na 1:2, tak se zase třepeme až do konce. Tato vítězství jsou kolikrát těžší, než když přijede někdo z horní části tabulky,“ upozornil Pšurný.

Snad jsme to odšpuntovali

Nejen on se střelecky v posledních duelech trápil. Zubři dali více než tři branky v jednom utkání po sedmi zápasech, v nichž jich celkem nasázeli jen jedenáct.

„Góly jsou pro nás zakletá španělská vesnice, ale my tomu jdeme naproti. Samozřejmě to trénujeme na tréninku, ale i v zápase máme spoustu střel. I v těch, ve kterých dáme jednu nebo dvě branky, máme třeba čtyřicet střel. Stejně nejde dělat nic jiného než tohle pořád dokola. Snad jsme to odšpuntovali,“ věří hráč s bezmála čtyřstovkou extraligových startů.

Dobrou produktivitu budou Zubři potřebovat už ve středu. Na ledě Českých Budějovic se pokusí napodobit Porubu, Ústí nad Labem, Frýdek-Místek, Třebíč nebo Litoměřice. Ano, všechny tyto týmy v této sezoně dokázaly Motor na jeho ledě porazit.

„Trenéři nám určitě řeknou, co by na Budějovice mohlo platit. Podíváme se na video. V pondělí a úterý určitě něco vymyslíme,“ uzavřel Roman Pšurný.