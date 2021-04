„Smlouvu jsme podepisovali ještě před play-off, v té době jsem ani neměl tendence s někým dalším jednat. Měl jsem opci na příští sezonu, kterou klub sice neuplatnil, ale domluvili jsme se na nové smlouvě s opcí na následující ročník,“ vysvětlil Roman Pšurný na klubovém webu.

Odchovanec Zlína je zkrátka po odchodu z extraligy u řeky Bečvy prakticky doma. Jeho bilance? V 295 odehraných zápasech nasbíral Pšurný 255 kanadských bodů (94+161). V další sezoně by tedy měl oslavit stý gól a třístý zápas za MEO.

„V síni slávy na Rackové mám ještě jedno místečko na dres volné. Doufám, že si na mě klub vzpomene,“ naráží Roman Pšurný na symbolický dres s číslem 300.

Ten nedávno sám předával na tréninku Mikuláši Zbořilovi, Jiří Goiš zase přebíral dres s pětistovkou. Oba však v Přerově další ročník Chance ligy nenačnou. A ze Pšurného je tak nově služebně nejstarší Zubr. „To už je v p**eli, no,“ zasmál se.

Play-off v bolestech

Přerovský klub v pondělí neoznámil pouze podpis elitního centra, ale také jednu z dalších možných příčin nezdaru ve čtvrtfinále s Porubou. Pšurný v tiskové zprávě přiznal, že do série šel se zraněním. Ozval se starý známý problém – přitahovač v noze.

„Stalo se mi to poslední trénink před prvním zápasem, ten jsem pak odehrál v podstatě na jedné noze. Docela významně mě píchlo ve svalu. Jestli to bylo únavou, přetrénovaností, čtrnáctidenní zápasovou pauzou,“ pokrčil rameny. „Zranění pro mě bylo omezující, ozvalo se v nejhorší možný moment. Na druhý zápas jsem se dal jakž takž do kupy, třetí byl zase takový nic moc. Paradoxně nejlépe jsem se cítil v nakonec posledním čtvrtém zápase,“ prozradil.

Výmluvy ale největší tahoun přerovské ofenzivy nehledal. První formace nehrála v pohodě, dala jediný gól v celé sérii, kterou Přerov i proto prohrál 0:4 na zápasy.

„Nepotvrdil jsem výkony ze základní části. Ani naší lajně to vůbec nešlo. Jediný gól dal Vlasťa, jinak jsme sbírali mínusové body. Byl to jeden z hlavních důvodů, proč série dopadla, jak dopadla,“ uznal.

Přerovským fanouškům tak nezbývá než věřit, že prokleté play-off budou Zubři hrát i v další sezoně. A že kletba bude zlomena. „Věřím, že tým bude zase silný, budeme hrát nahoře a sestupové starosti se nás týkat nebudou,“ uzavřel Roman Pšurný.