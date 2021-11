„Byl to pro mě blesk z čistého nebe,“ přiznává nejproduktivnější hráč tří předešlých sezon Zubrů. „Žádné náznaky jsem neměl. S nikým jsem nemluvil o tom, že bych měl skončit. V neděli ráno jsem přišel na stadion, byl jsem zavolán do VIP salónku a tam mi bylo oznámeno, že končím,“ prozradil Pšurný pro klubový web Vsetína.

Když už konec v Přerově, je pravdou, že právě valašský klub se pro případné další angažmá nabízel jako první. Roman Pšurný má rodinu a dům v Rackové, pro velký hokej ho vychoval Zlín a za Vsetín dokonce válel jeho tatínek Radek Pšurný.

Nečekaný vyhazov! Pšurný míří do Vsetína

„Vzhledem k tomu, že mám doma tři děti, by přesun někam na druhou stranu republiky pro mě už nebyl téma. Vsetín je pro mě nejschůdnější řešení a jsem rád, že se to vyřešilo tak rychle a ze dne na den se můžu připojit k týmu na Lapači,“ zmínil 35letý útočník.

Produktivní centr

Do Přerova Roman Pšurný přišel před sezonou 2015/16 po konci extraligového angažmá v Karlových Varech. V základní části pomohl nováčkovi k postupu do play-of, když v 49 duelech nasbíral 49 kanadských bodů (16+33). Bilanci bodu na zápas překonal ještě v minulé sezoně, ta předešlá pro něj zase byla rekordní po střelecké stránce.

Pravdou však je, že v aktuální sezoně to vázlo. Pšurnému sice v Přerově zůstal stálý parťák do první formace Tomáš Doležal, od spolupráce s Janem Süssem se ale možná čekalo o něco víc. Centr elitní formace dal v 21 zápasech pouhé dva góly, přidal třináct asistencí.

„V Přerově byly už delší dobu nějaké věci. Věřím, že pro mě i pro Přerov to bude vítaná změna a oživení. Věřím, že mi to vyčistí hlavu,“ nastínil bývalý hráč Zlína, Českých Budějovic či Litvínova.

„Beru to jako svým způsobem nový začátek. Na Vsetín jsem se jako soupeř vždycky těšil. Nevadí mi, když mi lidé nadávají, to k tomu patří. Věřím, že fanoušci budou moct chodit na zápasy v co nejhojnějším počtu. Musí být super hrát na Lapači jako domácí,“ těší se.

Atmosféru Lapače pozná v sobotu s Třebíčí. „Nad střídačkou stojí nějací pánové a klepou vám na hlavu, člověk si na to musí zvyknout a nesmí podlehnout atmosféře. Naopak já to mám vyloženě rád,“ práskla nová posila Vsetína.

Poprvé do utkání má Roman Pšurný v zelenožlutých barvách naskočit ve středu na ledě pražské Slavie. Pikantní pak bude ve středu 19. ledna duel v Přerově.

„Určitě to pro mě bude zvláštní a budu se připravovat jako na každého jiného soupeře. Těžko říct. Nejprve se musím aklimatizovat, všechno proběhlo strašně rychle, z hodiny na hodinu,“ uvědomuje si Pšurný.

Útočník, kterého v roce 2004 draftovali v pátém kole New York Rangers, má na vsetínské prostředí ještě jiné vzpomínky. Otec Radek u Valachů působil v letech 1989 – 1992, to Pšurný začínal dělat první hokejové krůčky.

„Pamatuji si, jak jsme jako malí s bráchou na Vsetín jezdili, když tady taťka hrával. Byli jsme hodně malí, mám z toho jen střípky. Mám dojem, že tady snad i zakončil kariéru, ale na to se ho ještě musím zeptat,“ řekl závěrem Roman Pšurný.