První ze tří mečbolů! Zubři mohou už dnes do play-off

Tři kola před koncem mohou definitivně zpečetit postup do play-off. Co víc, přerovští hokejisté mají z pětice aspirantů na postup do vyřazovacích bojů nejlepší pozici. Z pátého místa dnes navíc na kýženou výhru zaútočí v zápase proti dvanácté Porubě.

Přerovští Zubři. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jeden jediný bod. Tak málo stačí Přerovu k jistotě účasti ve čtvrtfinále Chance ligy. Proti tápajícím Ostravanům by však remízový výsledek asi byl zklamáním. Zubři drží skvělé páté místo už čtyři body před Prostějovem a Havířovem, který má navíc zápas k dobru. „Na Porubu se připravíme a budeme chtít vyhrát. Tak jako každý zápas,“ řekl stručně po vydařeném pondělním utkání ve Frýdku-Místku přerovský trenér Vladimír Kočara. Tomu už by dnes neměl chybět útočník Jakub Navrátil. Porubě už prakticky o nic nejde. V duelu „o čest“ v pražském Edenu v pondělí porazila Slavii, čímž ukončila sedmizápasovou šňůru porážek, která definitivně zaškrtila její naděje na play-off. Kvalitu ale ostravský celek stále má. Především v první formaci a produktivním triu Káňa, Kanko, Dufek, kterým zdatně sekunduje druhý útok s Jakubem Illéšem. Přerované se o tom mohli přesvědčit v posledním vzájemném utkání. Na ledě Poruby padli 1:2 po samostatných nájezdech. Právě tento mač byl posledním pro trenéry Dočkala s Přecechtělem. Nyní se však od 18 hodin proti stejnému soupeři postaví jiní Zubři. Sebevědomí a s aktuálně snad nejlepší formou v celé soutěži. Páté místo by momentálně znamenalo čtvrtfinále s Kladnem včetně Jágra s Plekancem v jedné formaci. Existuje vůbec větší motivace? Jednou nohou v play-off! Zubři po dvou třetinách sestřelili Frýdek Přečíst článek ›



Tabulka před 58. kolem

1. Jihlava 54 32 7 3 12 198:114 113

2. Vsetín 53 29 7 2 15 194:142 103

3. Motor 53 28 7 2 16 172:125 100

4. Kladno 53 29 4 5 15 184:140 100

5. Přerov 53 27 2 7 17 150:126 92

6. Prostějov 53 25 5 3 20 191:162 88

7. Havířov 54 27 3 1 23 165:140 88

8. Litoměřice 53 25 4 3 21 168:156 86

9. Fr.-Místek 53 24 3 6 20 179:165 84

10. Třebíč 53 16 12 4 21 153:147 76

11. Slavia 53 20 1 11 21 156:174 73

12. Poruba 53 17 6 2 28 158:174 65

13. Benátky 53 14 3 8 28 131:179 56

14. Ústí n. L. 54 12 1 7 34 132:213 45

15. Kadaň 53 8 1 2 42 100:274 28

Autor: Ivan Němeček