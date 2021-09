A přes zdánlivě jednoznačný výsledek 4:0 byly jeho zákroky potřeba. V první třetině mohli jít klidně do vedení hosté.

„První třetina byla z naší strany trošku nervózní, možná trošku přemotivovanost. Máme plno nových kluků, každý se chce předvést. Pak to z nás ale spadlo a bylo to dobré,“ hodnotil Petrásek.

„V první třetině měli přesilovky, lítalo to tam, mají tam šikovné hráče. Štěstí ale bylo při nás a při mně vzadu. Kdyby jim to tam napadalo, tak se budeme trápit. My jsme to tam pak naštěstí nasypali,“ oddechl si.

Pohlídat si Zubři museli zejména elitní formaci Kozlů. Trio Jankovský – Šafránek – Král v minulé sezoně patřilo mezi to nejnebezpečnější v soutěži, vždyť každý z těchto borců měl více než bod na zápas.

„Měli jsme rozbor, připravené jejich přesilovky a věděli, co chtějí hrát. To samé ale platí na druhou stranu. Myslím, že v rámci možností jsme je ale uhlídali suprově,“ byl spokojen přerovský gólman.

Ten si párkrát vybral i potřebné štěstíčko. Za stavu 4:0 už puk poskakoval po brankové čáře, přerovský fantom si ale čisté konto vzít nenechal.

„Přišla tam nahrávka zpoza brány na sjíždějícího beka, já to vyrážečkou vyrazil do našeho hráče, od toho to šlo na brankovou. Ševča, to je náš Honza Výtisk v nejlepších letech, ten to tam vytáhl z čáry a já už to nějak zalehl,“ popsal Petrásek.

S Postavou vyrovnaná dvojice

Ten si tak mohl užít první děkovačku s přerovským kotlem a hlavně oslavit důležité tři body do startu soutěže.

„Potřebujeme sbírat body, abychom se usadili nahoře a udělala se pohoda. Sezona bude strašně těžká. Je to Kolín, ten zápas měl být o ničem, ale všechny týmy hrozně posílily, bude to bitva,“ dobře ví zkušený gólman.

V sezoně bude tvořit stabilní brankářskou dvojici s teprve 19letým Michalem Postavou, členem české juniorské reprezentace.

„Podle mě má obrovský potenciál a záleží jen na něm, jak se mu bude chtít pracovat. Věřím, že uděláme vyrovnanou brankářskou dvojici a nějaký pořádný úspěch," přál by si Michael Petrásek.

Ovšem pustí s takovými výkony mladšího kolegu do brány?

„Myslím, že se budeme točit, nebude to viset jen na mně. Měl taky výbornou přípravu a za mě je super, že se můžeme střídat,“ uzavřel brankář Zubrů.