„Ty dva zápasy v Porubě byly vyrovnané. Rozhodovaly maličkosti, ve kterých byl soupeř důslednější a důraznější. Po výborně základní části přichází v play-off velké zklamání,“ přiznal přerovský kouč Vladimír Kočara v rozhovoru pro Českou televizi.

„Tohle nikdo nečekal. My my jsme věděli, že Přerov je houževnatý a silný tým. Výsledek 4:0 je pro nás fantastický,“ radoval porubský útočník Marek Špaček.

Trenéři Ostravanů Karel Suchánek a David Moravec tak od svého příchodu k týmu vyhráli všech deset utkání. To je obdivuhodná bilance.

„Po výměně trenérů má Poruba velkou sílu a neprohrála ani zápas. Hrála obětavě, bojovně, blokovala střely,“ vyjmenoval Vladimír Kočara.

„Myslím si, že jsme kromě zodpovědnosti a připravenosti dodržovali taktické pokyny. Každý zápas byl náročný psychicky a fyzicky. Hráli jsme velmi konstantně a věřili, že to zvládneme. To si myslím, že rozhodlo,“ analyzoval David Moravec.

Dotáhne to kvalitními jmény nabitá Poruba až do finále play-off? Nebo třeba až do extraligy?

Rozhodně nyní aspiruje na největšího vyzyvatele Kladna.