Díky výborným výkonům o něj Zubři přirozeně měli zájem i pro další ročník.

Dvaadvacetiletý bek se nakonec na Hanou nastěhoval a svůj první gól v modrožlutém dresu si šetřil na pondělní hanácké derby s Prostějovem.

Jeho trefa na 1:0 nakonec byla tou rozhodující, nejlepší obrana Chance ligy totiž opět fungovala precizně, na čemž má nemalou zásluhu.

„Mouka střílel, akorát jsem to dorazil. Nic velkého, ale mám z toho hroznou radost,“ pochvaloval si bývalý mládežnický reprezentant.

Jak hodnotíte druhou bitvu o Hanou této sezony?

Byl to těžký zápas, jako je teď každý. Je to všechno dost podobné play-off. Jsou to cenné tři body.

Užil jste si atmosféru derby s Prostějovem a výhru na ledě soupeře?

Jo, atmosféra byla fantastická. Přijeli naši fanoušci a bylo to super. Musím jim za to poděkovat.

Taky vás fanoušci po zápase vyvolali. Právě váš gól byl tím rozdílovým, navíc prvním v přerovském dresu. Co přesně vás to bude stát?

Ještě jsme to neřešili (směje se). Možná nějaká svačinka tam bude. Něco mě to určitě bude stát.

Prostějov se skoro k ničemu nedostal. V čem jste jej předčili? Hlavně v nasazení?

Je pravda, že tam moc šancí neměli. Když už, tak to Klíma pokryl, nebo jsme je k tomu nepustili. Neřekl bych, že měli horší nasazení, prostě jsme je přehráli.

Taky jste využili tři přesilovky. Ty už máte nejlepší v soutěži, věnujete jim speciální pozornost?

To jsem ani nevěděl (usmívá se). Trénujeme to, ale týmy se na nás připravují, takže se vždy musí něco změnit. Teď to tam napadalo, díky za to.

Šlo o nacvičené akce, nebo góly častěji vzejdou ze hry?

Máme tam něco domluveného, ale kolikrát je to čistě improvizace. Ne vždy to jde sehrát tak, jak chceme.

Taky máte nejlepší oslabení v soutěži a nadále nejméně inkasovaných branek. Proč podle vás defenziva funguje tak dobře?

Nevím. Řekl bych, že bráníme poctivě, hodně blokujeme střely. Asi bráníme i dobře střední pásmo. To jsou všechno věci, které k tomu přispívají.

Vy sám se považujete spíše za defenzivního beka?

Já nevím (usmívá se). Tohle je takové těžké. Rád se vrhám do útoku, ale taky rád bráním, třeba v oslabení. Řekl bych, že nemám vyhraněný styl.

Vaše angažmá v Přerově se v létě rodilo složitějším způsobem na poslední chvíli. Jak to vlastně bylo?

Něco jsme řešili v létě s agentem. S Pavlem Hanákem jsme se tady nejdřív nedohodli. Spíš se tedy nedohodli s agentem, já jsem tady chtěl být. Když nevyšlo něco v zahraničí, šel jsem zpátky sem a dohodli jsme se. Za to jsem moc rád.

Jaký byl přesun z Čech na Moravu? Už jste si zvykl na nové prostředí a třeba i moravský humor v kabině?

Já tohle moc neřeším. Jsem sice daleko od domova, ale nějak to zvládám. V kabině je nás snad i víc Čecháčků, takže trošku držíme spolu (usmívá se). Nějaké ty fóry tam jsou na obě strany.

Vypadá to, že partu máte výbornou.

Atmosféra je fantastická. Držíme při sobě jako tým, když se daří i nedaří. To je super.

Ve středu vás čeká domácí duel s Třebíčí. Co od ní očekáváte?

Třebíč hraje nepříjemně ve středním pásmu. Tam se budeme muset jednoduše dostávat k nim do pásma a hrát hlavně tam. Ne u nás. A samozřejmě dát víc gólů (směje se).