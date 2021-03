„Jsem rád za každý zápas, který můžu v Přerově odehrát. Je tady super parta,“ pochvaloval si čerstvě osmnáctiletý obránce Komety Brno.

Jeho gól na 4:0 byl asi jedním z nejjednodušších, jaké kdy v životě dal. „Martin Ryšavý to dorážel. Schválně to promáchl, abych mohl dát gól. Sám jsem se divil, že je na mě tak hodný,“ vtipkoval Svozil.

„Spadlo mi to před hokejku, plácl jsem do toho. Jsem moc rád,“ dodal.

Nicméně právě jeho branka nastartovala další z přerovských útlumů, který mohl Zubry trestuhodně stát cenné body.

„Přišlo uspokojení. Mysleli jsme si, že to skončí 8:0. Nakonec jsme to naštěstí zvládli,“ oddechla si největší česká naděje nadcházejícího draftu NHL.

V extralize odehrál Svozil v této sezoně 26 utkání. V neděli na ledě Plzně nenastoupil, od Libora Zábranského dostal volno. Jak se objevil v sobotu v Přerově?

„Po zápase proti Zlínu (v pátek, pozn. red.) za mnou přišel pan trenér Horáček, že mám jít za panem Zábranským. Ten mi řekl, že další den budu hrát za Přerov,“ prozradil přerovský odchovanec.

Zatímco Zubrům pomohl na druhé místo tabulky, v Brně to v letošní sezoně není ono. Kometa se drží ve spodní polovině tabulky. „Je to trošku odlišné. V Brně jsou taky vysoké ambice, ale nedaří se. Už by bylo načase, abychom se nastartovali,“ přál by si juniorský reprezentant.