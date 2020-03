Minulý pátek oslavil Martin Ryšavý sedmnácté narozeniny a o den později chybělo málo (přesně 23 vteřin), aby gólem na 3:2 rozhodl o parádním vítězství Zubrů nad Vsetínem ve strhující závěrečné bitvě základní části Chance ligy.

„Nenaštvalo mě to, ale mrzelo. Dostali jsme pak takový blbý gól. Řekl jsem si, že musím hrát dál a ukázat, co v sobě mám. Řekl jsem si, že to můžu rozhodnout v prodloužení nebo v nájezdech,“ říkal po utkání sebevědomý mladík, kterému věští slibnou budoucnost i zámořští novináři.

Podobné prognózy Ryšavý potvrdil hned při svém druhém startu mezi muži. Z Vítkovic má střídavé starty vyřízeny do mateřského Přerova. Debut si odbyl jako člen čtvrté formace ve středu v pražském Edenu. No a v sobotu už při trestu Radka Čípa naskočil do druhého útoku.

A nešlo jen o zalepení velké díry po útočném esu přerovského výběru. Ryšavého bylo plné kluziště, naplno využil skvělé fyzické připravenosti, ukázal i rychlost a šikovnost. Navrch přidal málem rozhodující gól.

„Budu na to vzpomínat do konce života, protože první gól si člověk vždycky pamatuje. Vzpomínat budu i na první zápas na Slavii, na ten první gól ale asi víc,“ přiznal Martin Ryšavý.

Nervozitu před zápasem cítil minimální. Dle svých slov si na velkou zkoušku před více než 2500 diváky věřil.

„Když jsem viděl na rozbruslení, kolik je tam lidí, tak to ještě tak nepřišlo. Ale když jsem to viděl před zápasem, tak ne, že bych měl trému. Ale nejsem na to zvyklý,“ vysvětloval útočník.

„První tři nebo čtyři střídání se mi celkem povedla, hrál jsem svoji hru a viděl jsem, že jsem v pohodě. Řekl jsem si, že nejsem ten, který by to nemohl rozhodnout, určitě jsem si začal víc věřit,“ dodal.

Největší rozdíly proti mládežnickým kategoriím pociťoval Ryšavý v rychlosti i tvrdosti. „Zjistil jsem, že to je jiný styl. Nedělá se tolik chyb, hraje se víc hlavou. Byl to lehký nezvyk,“ popisoval odchovanec přerovského hokeje.

„Byla to výborná zkouška, chtěl jsem ale hlavně plnit styl hry, který byl daný. Z toho jsem pak jen mohl těžit. Věřím, že když hraji to, co mám, tak přijde šance. Ona přišla a já jsem ji využil,“ zářil po utkání.

ZAHRAJE SI V PŘEROVĚ I PLAY-OFF?

Martin Ryšavý odešel na začátku aktuální sezony z Přerova do Vítkovic, kde mohl naskakovat do nejvyšší juniorské soutěže. Věkem je ale ještě dorostenec, zasáhl tak i do pěti utkání dorostenecké extraligy (stihl zapsat šest gólů a šest asistencí).

Protože vítkovičtí junioři play-off nehrají, jsou jen dvě varianty. Buď Martin Ryšavý bude zbraní hromadného ničení v play-off mezi dorostenci, nebo okusí vyřazovací boje mezi muži.

„Uvidíme, jestli budu tady na play-off, nebo si mě Vítkovice stáhnou zpátky do Ostravy. Je to vše na komunikaci mezi kluby. Já jsem rád, že jsem mohl odehrát dvě utkání doma, kde jsem vyrůstal. To pro mě bylo asi nejvíc,“ pochvaloval si mládežnický reprezentant.

Rozhodnutí už je hlavně na straně Vítkovic. „V Chance lize to má určitě větší úroveň. V dorostu to na mě stojí. Mám velký ice time, hraju přesilovky, oslabení. Tady můžu v zápase překvapit. Styl mi tady vyhovuje víc, ale je to náročnější,“ uzavřel Martin Ryšavý.

Trenér Jakub Grof o Martinu Ryšavém:

Zaslouží si pochvalu. Martin byl v průběhu sezony nemocný a je vidět, že je to mladý kluk, jak se z toho dostal. Nechci nějak předbíhat, ale jak jsme viděli, vypadá to, že by před ním měla být zajímavá budoucnost a záleží na něm, jak se s tím vypořádá. Našlápnuto má už v tomhle věku slušně. Mně nezbývá, než mu pogratulovat k jeho výkonu a prvnímu gólu za muže.