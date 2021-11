„Chyběly tomu góly, šancí bylo dost a ne, že by to byly jen nějaké náznaky. V první třetině bylo po té repre pauze těžší se do toho dostat, Jihlava hrála v pondělí. My jsme v zápase nebyli hlavami, bylo to v první třetině takové lehkovážné,“ hodnotil obránce Jakub Kubeš.

Právě jeho střelu tečoval v prostředním dějství Matěj Novák, který se tak postaral o jedinou branku Zubrů. To už ale domácí prohrávali 0:2. V první třetině mohli jít v přesilové hře do vedení, dorážka Kratochvila však skončila těsně vedle a hosté následně dali gól v oslabení.

„Člověka to trošku položí. Měli jsme tlak, hráli jsme lépe. Chtěli jsme v přesilovce dát gól a zlomit to na svou stranu. Když člověk inkasuje, je to blbé,“ kroutil hlavou Kubeš.

Dvougólové vedení zařídil Jihlavě Štochl. Do druhé třetiny nastoupil místo Petráska do brány Postava, Zubři se zvedli, byl z toho však jediný gól. „Viděl jsem, že útočník, co mě bránil, byl trošku odstoupený, hledal jsem správný moment, kdy to tam hodit. Prošlo to tam,“ řekl Kubeš po zápase v domnění, že vstřelil druhý gól v sezoně.

Nakonec se však zápis o utkání měnil, jeho střelu totiž tečoval Novák. Kuriozitou bylo také nedorozumění jihlavského vedoucího mužstva, který nejspíš do zápisu místo Lichance do první útočné formace zapsal Harkabuse, který do Přerova vůbec neodcestoval. Lichanec tak do utkání nemohl nastoupit.

Přerované každopádně své šance nevyužili, v závěru zkusili hru v šesti, avšak bez brankového efektu. „Je to pro nás ponaučení. První třetina nám absolutně nevyšla, byla bez pohybu a všeho hokejového. Pak se to zlepšilo, vytvářeli jsme si šance, které zůstaly neproměněné,“ mrzelo asistenta trenéra Zubrů Jakuba Grofa.

HC Zubr Přerov – HC Dukla Jihlava 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 31. Novák (Kubeš, Pšurný) – 14. Houška (Skořepa), 20. Štochl (Fronk, Houška). Rozhodčí: Bejček, Marek – Otáhal, Roischel. Vyloučení: 2:5. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 1002.

Přerov: Petrásek (21. Postava) – Krenželok, Černý, Hrabal, Kubeš, Krisl, Ševčík, Hrdinka – Sebera, Pšurný, Süss – Jakub Svoboda, Herman, Jan Svoboda – Indrák, Kratochvil, Doležal – Novák, Dvořák, M. Svoboda. Trenér: Kočara.

Jihlava: Wolf – Zeleňák, Bilčík, Eliáš, Mareš, Niko, Kowalczyk, Štochl – Fronk, Lichanec, Zadražil – Illéš, Skořepa, Seman – Brož, Juda, Cachnín – Houška. Trenér: Ujčík.