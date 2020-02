Zubři přitom museli před utkáním řešit atypické problémy se sestavou. Tentokrát totiž chyběla skoro polovina stabilní obranné linie. Martin Weinhold zamířil na výpomoc do extraligových Karlových Varů, nemoc skolila Rostislava Šnajnara a Jiří Krisl byl napsán jako sedmý bek, nakonec však odehrál slušnou porci minut a připsal si několik líbivých hitů. Třetí obrannou dvojici tvořil navrátilec z druholigového Valašského Meziříčí Jiří Běhal a poprvé zlínský Daniel Gazda.

Více než jindy tak byl potřeba příspěvek ofenzivy. A hned úvodní střídání druhé útočné formace znamenalo vedení domácích. Radek Číp našlápl do útočného pásma, předal za sebe Hejcmanovi, a ten se trefil náramně.

Několik následných nevyužitých šancí Zubry mrzet nemuselo. Při hře ve čtyřech nabral rychlost Šimon Kratochvil, přebruslil obránce a jeho zakončení už bylo bezchybné. Dvě minuty před první sirénou vedli domácí 2:0.

Náskok mohli Přerované v úvodu prostředního dějství navýšit, obrovské šance Matouše Kratochvila a Pšurného ale gólem neskončily. Zubři však v polovině utkání měli drtivou převahu a soupeře do ničeho nepustili.

ČÍP SE Z NÁJEZDU NEMÝLIL

Při signalizované výhodě pak ve 33. minutě ujížděl sám na Pavláta Číp, byl faulován, sám zkušeně trestné střílení proměnil a zvýšil už na 3:0. Zubři navíc měli k dispozici další přesilovku. Tu nevyužili, v závěru třetiny lehce polevili, Petrásek v bráně ale komplikace nepřipustil.

„Dvě třetiny jsme hráli velice slušný hokej. Plnili jsme to, co jsme si řekli. Největší problém jsme měli v našich přesilovkách, ty nám nevycházely,“ zmínil hlavní trenér Přerova Vladimír Kočara.

V úvodu třetí třetiny mohl na 4:0 po bratrově nabídce zvyšovat Matouš Kratochvil, místo toho však o chvíli později skončil na trestné lavici a Chomutov svou první přesilovku využil. Po šťastné teči se radoval Petr Stloukal.

Na drama mohlo být zaděláno v 51. minutě, Petrásek ale v beznadějné pozici dokázal zalehnout puk, když už se Piráti radovali ze snížení. Rozhodčí však okamžitě důrazně rozpažil.

„Poslední třetina byla z naší strany taková nemastná, neslaná. Ovlivnil to ten gól, který jsme dostali z přesilovky. Ty zápasy ale umíme hrát, když vedeme o gól nebo o dva. Chtělo to trošku trpělivosti, protože Chomutov v posledních deseti minutách kousal,“ ohlížel se Vladimír Kočara.

ZKRAT AMERICKÉHO BEKA

Zubři pak už tradičně hlavně zodpovědně bránili náskok a zaslouženě dokráčeli ke třem bodům, což úplně neunesl americký obránce Schaus, který v poslední minutě zbytečně sekl Matouše Kratochvila. Krisl se sice okamžitě mstil, útočník Přerova nicméně odkulhal do kabin. Schaus vyfasoval trest ve hře a do odvety by neměl nenaskočit.

„To, co předvedl hráč Schaus, to jsem dlouho neviděl. Matouše máme vyřazeného, teď je otázka, na jak dlouho,“ kroutil hlavou přerovský kouč.

„Mód play-off“ nechávají Zubři zapnutý, hned další den si totiž domácí bitvu s Piráti od 18 hodin zopakují. „Myslím si, že i Chomutov to bere tak, že tohle jsou play-off zápasy. Piráti výborně doplnili mančaft a třetí třetina nám ukázala, že to zítra vůbec nebude jednoduché,“ uzavřel Kočara.

HC Zubr Přerov – Piráti Chomutov 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Hejcman (Číp, Bodák), 18. Š Kratochvil (M. Kratochvil), 33. Číp (TS) – 43. Hlava (Stloukal, Pitule). Rozhodčí: Doležal, Kašík – Hanzlík, Polák. Vyloučení: 4:5, navíc Moučka a Krisl (oba Přerov) osobní trest do konce utkání – Hlava 10 minut osobní trest, Schaus (oba Chomutov) trest ve hře. Využití: 0:1. Diváci: 1205.

Přerov: Petrásek – Forman, Kubeš, Bodák, Zbořil, Gazda, Běhal, Krisl – Doležal, Pšurný, Navrátil – Berger, Hejcman, Číp – Popelka, M. Kratochvil, Š. Kratochvil – Süss, Moučka, Dvořák. Trenér: Vladimír Kočara.

Chomutov: Pavlát – Havel, Schaus, Žovinec, Rýgl, Lang, Štochl, Seemann – Hlava, Pitule, Stloukal – Tomica, Suchý, Chlouba – Sklenář, Kverka, Llewellyn – Svoboda, Šagát, Chrpa. Trenér: Miroslav Buchal.