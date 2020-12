Zubři získali po restartu šest bodů. Zvítězili i o víkendu na domácím ledě, když Ondřej Kacetl udržel čisté konto. „Měli bychom ale být rádi, že jsme vůbec vyhráli. Herní projev nebyl celý zápas úplně stoprocentní, naštěstí jsme dali pár gólů,“ varoval benjamínek Martin Ryšavý, který se na výhře 4:2 podílel dvěma góly. „Výborně nás podržel Káca v bráně. Nebyli jsme hlavami pořád v zápase, nesoustředili jsme se.“

V úterý (17.30) se o třetí výhru v řadě po rozběhu soutěže porvou na ledě Benátek nad Jizerou, které se dělí s Porubou o umístění na špici tabulky.

Motivaci máme, zní z Prostějova

Na velký hokejový svátek by se těšil Prostějov, kam míří Kladno… Jenže zápas před prázdným hledištěm pochopitelně trochu ztrácí lesk.

„Nemůžeme zcela tvrdit, že máme výhodu domácího prostředí, protože budeme hrát bez diváků, nicméně aspoň nemusíme nikam cestovat,“ uvažoval trenér Jestřábů Jiří Šejba. Že by se však jeho svěřenci těžko hledali motivaci? „O ni máme postaráno, přijede přece Kladno,“ ubezpečil kouč před utkáním, které startuje v 17 hodin.

Rytíři vyhlížejí restart po 52 dnů dlouhé pauze a sázet budou i na pardubickou posilu Stěpana Zacharčuka. Co se týče vzájemných propojení obou úterních protivníků, jsou v posledních letech dost citelná. Před touhle sezonou si prohodili důležité útočníky. Kladno bralo z Prostějova bodového Marka Račuka, který loni u Jestřábů kapitánoval.

Naopak ze středních Čech se na Moravu odebral k nelibosti fanoušků ceněný defenzivní útočník Tomáš Kaut. Za Rytíře hrál tři roky, skoro 200 zápasů, a nemohli na něj říci půl slova: dvakrát pomohl do baráže a v extralize bránil dobře soupeřovy hvězdy. Jen střelec to není, za Jestřáby na gól pořád čeká.

„Tomáš je výborný kluk a také poctivý hráč, jakého by si přál mít v sestavě každý trenér, protože se obětuje pro tým. Bohužel, naši nabídku nepřijal a šel do Prostějova,“ lituje ztráty forvarda kladenský trenér David Čermák.

Šumperk startuje v dalekém Sokolově

Po stejně dlouhé pauze naskočí do hry i Draci ze Šumperku, které čeká dlouhý výjezd do Sokolova.

„Těžko říct, co od zápasu očekávat, Sokolov měl také dlouhou pauzu. Nicméně před sezónou jsem říkal, že je to tým, který se bude pohybovat nahoře, což se potvrzuje. My tam ale jedeme uhrát po pauze dobrý výsledek,“ uvedl na klubovém webu nováčka soutěže trenér Martin Sobotka. Úvodní buly je v Sokolově naplánováno na 18. hodinu.