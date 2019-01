Rozhodnutí o změně trenérů HC Zubr Přerov se definitivně upeklo s největší pravděpodobností někdy v úterý večer.

Ráno v den důležitého utkání se Vsetínem se tak přerovský hokej probudil a měl se nadechnout čerstvého vzduchu.

„Ráno jsme přišli na trénink a dozvěděli jsme se, že je změna trenérů, dál k tomu nemám co říct,“ řekl po prohraném derby s Valachy Radomír Pala.

Přes porážku 2:4 bylo na ledě vidět, že Zubři pod novým hlavním koučem Vladimírem Kočarou a jeho asistentem Jiřím Sklenářem ožili.

„Uvařilo se to hrozně rychle, ale zvládli to suprově. Namalovali nám, co po nás chtějí, základní věci, ať hrajeme jednoduše,“ prozradil Pala.

„Na to, že jsme dnes přišli do kabiny o půl desáté ráno, kluci dostali servis takový, že to v určitých chvílích v zápase bylo vidět,“ zmínil zase Vladimír Kočara, který se s klubem na návratu k A-týmu dohodl už o den dříve.

„Bylo to strašně narychlo. Dostal jsem telefon, ať se dostavím za panem Pluháčkem, tam mi to bylo oznámeno. Já jsem se k tomu postavil čelem,“ přijal výzvu Kočara.

KOČAROVO DÉJÀ VU

K mužům HC Zubr Přerov se tak vrátil takřka přesně po dvou letech, kdy jej a Davida Kudělku na lavičce vystřídal Kamil Přecechtěl. Také podobnou situaci už však Vladimír Kočara zažil. V listopadu 2013 nahradil po nepřesvědčivých výsledcích Pavla Sedláka, tým se tehdy pod jeho vedením zvedl a dokráčel až do finále 2. ligy, kde padl s Prostějovem.

„Jiná soutěž, jiná situace, říká se, že člověk nevstoupí dvakrát do stejné řeky. Ale samozřejmě, že jsem si na to vzpomněl. Ten první zápas tehdy byl vítězný, i když byl divoký. Tentokrát se to nepovedlo a jsem zklamaný,“ neskrýval Kočara emoce.

Nemusí však smutnit. Pokud tým skutečně potřeboval impuls, mohl by být správnou volnou, což už jednou v Přerově dokázal.

„Soutěž je vyrovnaná. V tuto chvíli pro mě nejsou důležité týmy kolem nás, ale spíš to, aby si kluci věřili a šli jsme si za play-off. Cokoliv jiného bychom brali jako neúspěch. To, doufám, vnímají všichni hráči,“ připomněl.

Dnes Zubry čeká boj na ledě Benátek nad Jizerou. Co se formy týče, jsou na tom třináctí Pojizeřané aktuálně výrazně lépe než osmí Zubři.

„Pořád je to jen sport. My se musíme připravit na dva zápasy venku, možná se tam klukům bude dýchat líp, uvidíme. Pokusíme se to zvrátit,“ uzavřel Vladimír Kočara.

Nezbývá než popřát hodně štěstí.