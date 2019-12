Přerovští hokejisté ale zlým prorokům nekompromisně vytřeli zrak. Nejenže si účast v bojích o přímý postup do play-off zajistili s čtyřzápasovým předstihem, aktuálně jsou s 61 body po třiceti odehraných kolech druhým nejlepším týmem soutěže.

„Měli jsme jasný cíl, ten jsme splnili. Že z toho bude druhé místo i s nějakým náskokem, s tím jsme nepočítali. Chtěli jsme vyhrát každý zápas, jsme za to umístění rádi, ale neskáčeme dva metry vysoko, je to jen jedna třetina soutěže,“ mírní emoce hlavní trenér Vladimír Kočara, který po skvělém nástupu do funkce v minulé sezoně vysoko nastavenou laťku ještě o kousek posunul.

„Skvěle pracuje celý realizační tým. Kuba Grof, který nás skvěle doplnil, Jirka Sklenář i kondiční trenér Jakub Fryč,“ vyzdvihuje kouč své kolegy.

Tým na prvním místě

Co stojí za dosavadní spanilou jízdou Zubrů? Může to znít jako otřepaná fráze, na prvním místě však vždy zkrátka je tým. Soudržnost, skvělá týmová chemie. Koktejl, který před sezonou i v jejím průběhu míchá také sportovní manažer Pavel Hanák.

„Je to klišé, ale je to opravdu hlavní příčina úspěchu a zatím dobré předváděné hry. Jak Láďa, tak i já, kustod Lukáš Menšík nebo trenér brankářů Jirka Sklenář si pamatujeme éru druhé ligy, když jsme tady ještě hrávali my. Ta parta byla tehdy neskutečná a myslím si, že je to teď tomu hodně podobné,“ souhlasí Hanák.

Nejblíže kolektivu hráčů mají pochopitelně trenéři. Ti si zatím pohodu uvnitř týmu také nemohou vynachválit. „Když to vezmu zpětně, my jsme sem s Jirkou Sklenářem přišli někdy v lednu loňského roku. To bylo v šatně třeba čtrnáct dní ticho,“ vzpomíná Vladimír Kočara na svůj návrat za kormidlo A-týmu.

„S tou současnou situací se to nedá srovnat. Jsou tam různé sázky, jeden do druhého šije, my jsme toho samozřejmě součástí. Prostě teď jedeme na nějaké vlně, chceme na ní zůstat co nejdéle a uvidíme, kam až nás ta vlna donese,“ krčí rameny hlavní trenér.

Nejlepší defenziva ligy

Dalším faktorem a výkladní skříní letošní přerovské hry je propracovaná obrana. Pouze 57 inkasovaných branek ve třiceti utkáních jasně ukazuje na nejlepší defenzivu v soutěži v čele s perfektními výkony zejména Lukáše Klimeše. Ty ale spolehlivě podpořil také Michael Petrásek, nezklamali ani mladíčci Daniel Šimonů a Michal Postava.

„Když jsme k týmu loni přišli, dva měsíce jsme se věnovali jenom obranné hře a obrannému pásmu. Bez toho nejde hrát. Obrana je základ, musíme hru sladit s tím, jaké máme hráče. Museli jsme klukům vysvětlit, že pro nás není důležité, jaké mají statistiky, ale postavení týmu v tabulce,“ vysvětluje Vladimír Kočara.

„Letos jsme se mohli posunout i v jiných věcech a na hře je to vidět,“ pochvaluje si. Jedním dechem ale kouč dodává: „Dáváme ale pořád strašně málo gólů, přestože v každém zápase si těch šancí vytváříme velkou spoustu.“

Ani nižší produktivita ofenzivy (snad jen s výjimkou nejlepšího střelce Romana Pšurného, který zažívá životní sezonu), ani početná marodka zejména v závěru třicetikolového maratonu však neposlala Zubry po prvním bilancování níže než na stříbrnou příčku.

Nabitý kádr

„Musím to zaklepat, ale kluci se uzdravují. Sestava by měla být teď stoprocentní. Můžu říct, že teď máme na tréninku pět pětek, které vytváří velkou konkurenci, protože i mladí hrají velice dobře,“ prozradil Pavel Hanák.

Ten musel nejaktuálněji řešit odchod Josefa Hrabala do zámoří, další z obránců Zdeněk Čáp se dle původní dohody vrátil do Hradce Králové.

„Bylo předem dané, že tady bude do 15. prosince. Jsme strašně rádi, že nám pomohl a zapadl do týmu. Do Hradce přišel nový trenér, ten ho chtěl vidět, chtěl, aby s nimi trénoval. Proto se tady neobjevoval. Nám se na jeho místo posunul Rosťa Šnajnar, který hrál velice dobře. Teď Zdeňkovi hostování končí. Co s ním bude dál, je čistě na Hradci,“ upřesnil sportovní manažer.

Moc důvodů ke změnám na začátku druhé části soutěže Zubři přes některé ztráty nemají. „Nebudeme do toho teď sahat. Přestupní termín se ale blíží a nějaké změny a doplnění kádru ještě mohou nastat,“ připouští Pavel Hanák.

Další cíl? první šestka

Co nyní? Přerovany čeká 28 dalších náročných zápasů s těžkými soupeři. S každým z dalších sedmi členů elitní osmičky se utkají čtyřikrát.

„Hráli jsme to fakt na krev. Nastavili jsme si to tak, že nehrajeme základní část, ale play-off. Stejně jako vloni se nám to vyplatilo. Teď to bude o tom, že všech osm týmů se bude chtít vyhnout předkolu. Dali jsme si cíl – být do šestého místa. Pokud se nám to podaří, budeme spokojeni. Za mě ty zápasy budou stejně těžké jako v prvních třiceti kolech,“ myslí si Vladimír Kočara.

Stejně to vidí také Pavel Hanák. „Budějovice si hrají momentálně svoji ligu, chtějí postoupit. To chce i Vsetín, který je schopný v lednu přivést šest nových lidí v lednu. Chomutov nebo Poruba mají taky velké ambice, budou posilovat a rvát se o co nejlepší umístění,“ očekává sportovní manažer Zubrů.

Jedno je jisté. Pokud by Zubři udrželi současnou formu, mohou s klidem pomýšlet na přímý postup do play-off, dokonce na luxus výhody domácího prostřední v prvních duelech vyřazovacích bojů. Ty jsou ale ještě daleko.

„Máme takových dvacet kol, abychom si ten mančaft nachystali na play-off. Určitě tam budou nějaké experimenty, budeme do toho sahat, ale už teď víme dvojice, u kterých je to jasně dané, do toho vstupovat nebudeme,“ doplnil závěrem Vladimír Kočara.