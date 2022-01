Probuzení? Zubři šokovali vedoucí Litoměřice

Co jiného by hokejisty Přerova mělo nastartovat k lepším výkonům? Zubři v pondělí ukončili sérii čtyř porážek v řadě na ledě suverénně vedoucího celku Chance ligy. Litoměřice přetlačili ve třetí třetině, v níž vstřelili tři góly, přidali jeden do prázdné klece a odjeli s obrovsky cennou výhrou 5:2. Navíc se stali teprve třetím týmem, který v tomto ročníku dokázal vyloupit Kalich arenu.

Stadion Litoměřice - HC Zubr Přerov. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

„Je to pro nás velice cenné vítězství. Jsme rádi, že jsme trochu prolomili střeleckou smůlu. Každý gól se počítá,“ oddechl si přerovský trenér Robert Svoboda. Domácí nastoupili bez několika důležitých hráčů v obměněné sestavě, Hanáci bezpodmínečně potřebují body, aby nemuseli bojovat o záchranu. I proto se nedala očekávat jednoznačná záležitost, přestože oba týmy v tabulce dělilo propastných 39 bodů. Úvod zápasu tyto předpoklady potvrdil. Přerované dělali soupeři problémy vysokým napadáním, přesto však musel brankář Klimeš hasit několik šancí kališníků. Do vedení ovšem šli hosté, když Jakub Svoboda jako blesk využil zaváhání litoměřického brankáře Krále, který zbytečně vyjížděl z brankoviště. Ve druhé třetině však byl Stadion výrazně nebezpečnější a srovnal zásluhou obránce Kuboše. Potkaly se také nejlepší a nejhorší přesilovka v soutěži a bylo to znát. Přerované měli v prostředním dějství prakticky čtyři minuty dlouhou početní výhodu, nebezpeční ale byli spíše sami sobě a blíže gólu byli domácí. Dočkali se na začátku třetí třetiny. Do vedení Litoměřice poslal střelou od modré Patrik Marcel a v tu chvíli to vypadalo, že zaslouženě. Návrat Šimona Kratochvila? Bude se rvát za Přerov, věří Hanák. Klimeš zůstává Klíčové momenty Chleba se lámal při další litoměřické přesilovce. Zubři při ní měli štěstí, Martin Procházka nastřelil pouze břevno a o chvíli později ujel při vlastním oslabení Jan Süss. Únik sice neproměnil, avšak k puku se dostal znova a dotlačil jej přes beton Krále do brány. Bylo opět srovnáno. Paradoxně tak rozhodla přerovská přesilovka. Jiří Goiš tečoval Hrdinkovo nahození od modré a Přerov na ledě favorita opět vedl. Zaskočené Litoměřice navíc podruhé chybovaly v obraně, čehož tentokrát využil Süss, který se obtočil kolem brány – 2:4. Obrana v čele s Klimešem pak už nedopustila vážnější problémy na cestě za překvapivým triumfem. Do prázdné klece pak zvyšoval na konečných 5:2 po přihrávce od Doležala Jan Svoboda. „Je to pro nás satisfakce. Podali jsme výborný týmový výkon, skvěle zachytal gólman. Doufáme, že nás to povzbudí do zbývajících zápasů,“ věří Robert Svoboda a nezapomněl ani na několik fanoušků, kteří se vydali na více než 350 kilometrů dlouhý výjezd. „Parádně nás podpořili, byli nepřehlédnutelní. Všechno se sešlo, jak mělo,“ uzavřel kouč. Už ve středu budou chtít Zubři potvrdit skalp lídra na domácím ledě, kde v 18 hodin přivítají pražskou Slavii. HC Stadion Litoměřice – HC Zubr Přerov 2:5 (0:1, 1:0, 1:4) Branky a nahrávky: 25. Kuboš (Válek, Přikryl), 41. Marcel (Válek, Přikryl) – 16. Jakub Svoboda (M. Kratochvil, Černý), 47. Süss (Šoustal), 53. Goiš (Hrdinka, Süss), 54. Süss, 60. Jan Svoboda (Tadeáš Král, Dvořák). Rozhodčí: Jechoutek, Petružálek – Baxa, Horažďovský. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 740. Litoměřice: Tomáš Král – Černohorský, Marcel, Böhm, Výtisk, Jebavý, Klikorka, Kuboš – Sihvonen, Přikryl, Válek – Procházka, Kracík, Hauser – Tlačil, Jícha, Křehlík – Soukup, Rouha, Sachr. Trenér: David Bruk. Přerov: Klimeš – Kudělka, Kubeš, Hrdinka, Černý, Krisl, Ševčík, Dluhoš – Doležal, M. Kratochvil, Jakub Svoboda – Goiš, Süss, Šoustal – Novák, Tadeáš Král, Jan Svoboda – Indrák, Dvořák, Š. Kratochvil. Trenér: Robert Svoboda.