Obrovskou zásluhu na tom mají brankáři. Nadpozemská čísla Lukáše Klimeše i výborné výkony stabilní jedničky Michaela Petráska. Ten je však od minulého týdne kvůli zranění z tréninku mimo hru, což může být velký problém.

„Michal podstupuje léčení a zatím nevíme, jak dlouho bude jeho absence trvat. Může se to hodně protáhnout. My na to musíme nějak reagovat. Intenzivně sháníme náhradu. Momentálně to vypadá, že by se nám mohlo podařit přivést někoho na střídavé starty z extraligy,“ prozradil sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák.

Lukáš Klimeš je aktuálně v brněnské Kometě brankářem číslo dva za Karlem Vejmelkou. Za vše může zranění Libora Kašíka, na které Zlín reagoval angažováním Marka Čiliaka z Brna. S Klimešem proto Zubři nemůžou počítat na sto procent.

„Gólmany bychom nějakým způsobem točili – Lukáše s někým dalším. Samozřejmě máme v záloze i Dana Šimonů, který v Sokolově určitě nezklamal,“ doplnil Pavel Hanák.

Koho z extraligy dokáže Přerov získat? Dlouhodobé vazby má kromě Komety a Zlína třeba na Hradec Králové, Pardubice (odkud v minulosti pomáhal Milan Klouček) nebo Mladou Boleslav. Jenže třeba výborná dvojka Bruslařů Jan Růžička je dlouhodobě zraněna.

Moc možností vedení Zubrů zkrátka nemá a řešení komplikací v brankovišti nebude ničím jednoduchým.

Statistiky gólmanů Přerova

(zápasy / obdržené branky na zápas / úspěšnost zásahů):

Lukáš Klimeš – 6 / 1,17 / 95.81%

Michael Petrásek – 9 / 1,97 / 92,27%

Daniel Šimonů – 2 / 2,73 / 86,36%