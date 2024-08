Zejména první třetina byla ze strany omlazené a rychlejší Mikeskovy družiny hodně povedená. Po hříchu však během ní Přerované nedokázali překonat výborného Žukova v jihlavské kleci.

„Vypracovali jsme si hodně šancí, ale proměnili jsme jich standardně málo, jak jsme zvyklí. Budeme pracovat na tom, aby to bylo lepší. Z šancí jsme mohli získat vedení, nicméně je potřeba respektovat soupeře,“ je si vědom Mikeska. „Zápas měl určitě kvalitu. Padlo osm branek, ani jsme nečekali, že bude tak plodný. Můžeme tak vyjádřit nějakou spokojenost,“ dodal kouč.

Ten dal na úvod v bráně šanci Josefu Němečkovi a v ofenzivě rozdělil osvědčenou dvojici Pechanec – Březina. V první útočné formaci tak zářilo duo Jáchym – Březina, kterému zdatně sekundoval na pravém křídle mladík David Dobša. Toho však brzy nahradí nové zajímavé jméno.

„Zrovna nám dorazila plánovaná posila do prvního útoku na pravé křídlo. Takže David Dobša nám po zápase spadne do třetí lajny. Nicméně to, že byl v první už loni, ukazuje že udělal obrovský progres. Ukázal, že je to hráč, kterého odteď můžu použít i v prvních dvou útocích,“ pochvaloval si Michal Mikeska.

„Hráli jsme v plném, takhle to asi bude vypadat,“ zmínil k sestavě trenér, který postrádal pouze obránce Františka Němce. „Dnes nehrál, bude ready na další zápasy,“ dodal.

Nečekaná zahraniční posila

Jméno zmiňované posily zatím Přerované odtajnit nechtěli. „Doufáme, že to bude dobrá posila. Jde o cizince,“ poodhalil Mikeska.

Klub odtajní jméno nového hráče do elitní formace v nejbližších dnech. Dle informací Deníku by se mělo jednat o Lotyše s extraligovými zkušenostmi. Smlouvu nemá například vloni vsetínský křídelník Patriks Zaubovs, který zářil především v play-off. Nebo že by do Přerova na hostování z Vítkovic dorazil někdo z bratří Bukartsových?

HC Zubr Přerov – HC Dukla Jihlava 4:5sn (0:0, 2:3, 2:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 22. Pechanec (Indrák, Číp), 37. Jáchym (Březina), 47. Jáchym (Dobša, Březina), 52. Březina (Dobša) – 26. Kulda (Fiala, Havránek), 28. Cachnín, 39. Dundáček (Havránek), 60. Toman (Havránek), rozhodující nájezd Havránek.. Rozhodčí: Grygera, Šudoma – Komínek, Smetková. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 548.

Přerov: Němeček – Černý, Penčík, Weinhold, Cubo, Šišák, Krisl, Bárta, Hanák – Dobša, Jáchym, Březina – Indrák, Pechanec, Číp – Jardný, Nemec, Chludil – Hradil, Pšurný, Hotěk – Šišolák, Buršík. Trenér: Mikeska.

Jihlava: Žukov – Jansons, Vovsík, Fiala, Dundáček, Strejček, Číhal, Koštoval, Ozols – Cachnín, Kulda, Čachotský – Jungwirth, Vrhel, Půček – Havránek, Tomas, Harkabus – Chvátal, Štefančík, Báťa. Trenér: Ujčík.