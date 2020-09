„Jsem rád, že kluci už trochu dodržovali taktiku a systém hry, o kterém jsme se bavili. Těší mě šest vstřelených branek, výsledek ale nepřeceňujeme. Pro nás jde o povzbuzení do další práce, tato výhra nám strašně moc pomůže,“ měl jasno šumperský trenér Martin Sobotka. Jeho tým v přípravě poprvé uspěl proti celku z vyšší než druhé ligy.

Do brány Přerova se poprvé v přípravě postavil nejlepší brankář Chance ligy posledních dvou sezon Lukáš Klimeš, takový brankový příděl v MEO Aréně, jaký mu připravil prvoligový nováček, ovšem nepamatuje.

„Tak jak jsme vyhráli v Prostějově 7:0, tak jsme teď prohráli 2:6 doma se Šumperkem. Je to ponaučení pro kluky, že v soutěži nebude slabý tým,“ řekl po utkání hlavní trenér Zubrů Vladimír Kočara.

Draky poslal do vedení v 6. minutě Kučera, a protože domácí své velké šance v přesilovkách nevyužili, v 18. minutě vedl Šumperk 2:0 díky Uhlíkovi. Zubři navíc v první třetině přišli o Goiše, který za bránou soupeře po souboji inkasoval tržnou ránu v oblasti lýtka. Krvavé zranění vypadalo hrůzostrašně.

„Goišák je po operaci. To je nepříjemné, doufáme, že to nebude na dlouho, ale vypadalo to hodně škaredě,“ řekl Vladimír Kočara.

Místo očekávaného náporu Přerova v prostředním dějství přišel po 38 vteřinách třetí gól Šumperka. Puk se dostal na Gewieseho, který zvýšil už na 0:3.

Draci vycházeli celý zápas ze zabezpečené obrany, kterou jistil skvěle chytající brankář Peksa. Také jako by měli více energie a nasazení. A hlavně střeleckého štěstí. Ve 34. minutě upravil na 0:4 Milfait.

Ve třetí třetině sice snížil v přesilovce asi nejlepší přerovský muž na ledě Filip Král, vítr z plachet ale domácím okamžitě vzal Daniel Hroch – 1:5. O chvíli později Pšurný do sítě tečoval Dostálkovo nahození, poslední slovo však měl Jan Bernovský, který stanovil skóre čtvrtečního duelu na 2:6.

„Čekali jsme, že Šumperk přijede nabuzený, bude mít energii a to se potvrdilo. Nám utekla první třetina a celý zápas jsme se do toho nemohli dostat. Šumperk vyhrál naprosto zaslouženě,“ uznal lodivod Přerova.

„Soupeř hrál dobře, měl spoustu šancí. Mohli jsme inkasovat dřív, ale v důležitých momentech domácí buď netrefili prázdnou bránu, nebo nás podržel Marek Peksa. Podali jsme dobrý týmový výkon a jsme rádi,“ shrnul zápas kouč Draků Sobotka.

Zatímco Přerované se budou déle než týden chystat na start Chance ligy, který je na programu 12. září, Draky ještě čeká v pondělí poslední přátelské utkání doma s Prostějovem.

HC Zubr Přerov – Draci Pars Šumperk 2:6 (0:2, 0:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 47. F. Král (Hrabal, Štefka), 49. Pšurný (Dostálek) – 6. Kučera (Krejčiřík), 18. Uhlík (Hroch, Spratek), 21. Gewiese (Jaroš, Baláž), 34. Milfait (Kabelka, Gewiese), 48. Hroch (Spratek), 55. Bernovský (Kratochvíl, Dosek). Rozhodčí: Novotný, Sedlák – Bezděk, Šimčík. Vyloučení: 2:6, navíc Doležal (Přerov) trest ve hře. Využití: 1:0. Diváci: 639.

Přerov: Klimeš – F. Král, Hrabal, Buchta, Zbořil, Dřímal, Kučeřík, Gréč – Dostálek, Pšurný, Doležal – Číp, Indrák, Jakub Svoboda – Štefka, Dvořák, Süss – Ryšavý, M. Svoboda, Goiš. Trenér: Vladimír Kočara.

Šumperk: Peksa – Kabelka, Gewiese, Nepokoj, Řezáč, Dosek, Věntus, Viktorin – Baláž, Milfait, Jaroš – Kratochvíl, T. Král, Bernovský – Hroch, Spratek, Uhlík – Krejčiřík, Scheuter, Kučera – Horký. Trenér: Martin Sobotka.