„Většina firem nám zůstává nakloněna. I to mě naplňuje optimismem,“ prozradil ředitel pivovaru Zubr. Nic se pochopitelně nemění na tom, že Přerovany čeká kvůli koronavirové krizi utahování opasku a velice náročná sezona.

V posledním rozhovoru pro klubový web jste stále mluvil poměrně nejistě směrem k budoucnosti prvoligového hokeje v Přerově. Už můžete slíbit, že přihlášku do Chance ligy podáte?

Současná doba je velmi nejistá. Samozřejmě bychom se už všichni chtěli vrátit k normálnímu životu, ale otázkou je, kdy se tak stane a jak „normální“ ten život bude. Sport je touto krizí ovlivněn zásadně a obávám se, že obecně do sportu bude směřovat méně peněz. Jen se podívejte, kdo jsou velcí sponzoři sportovních klubů – sázkové kanceláře, pivovary, automobilky, což jsou firmy, které krize zasáhne velmi silně. A samozřejmě i rozpočty měst a krajů, které také poskytují významnou podporu, budou nižší. Přesto jsme se rozhodli, že přihlášku do Chance ligy podáme. Máme skvělé fanoušky, kteří si zaslouží, aby v Přerově první liga zůstala. Byli ochuzeni o zajímavé souboje v play-off, do kterého bychom vstupovali ze druhého místa a mohli se dostat hodně daleko.

Jak byste čtenářům přiblížil aktuální situaci klubu vzhledem k podpoře klíčových i menších partnerů? Už máte u některých informaci, že s nimi nemůžete počítat, či naopak?

Jednání s partnery stále ještě probíhají, někteří ještě neví, jak skutečný bude dopad na jejich ekonomiku. S potěšením ale můžu konstatovat, že většina firem, se kterými jsme již hovořili, nám zůstává nakloněna a chtějí nadále přerovský hokej podporovat. I to mě naplňuje optimismem, že to společně zvládneme.

Už víte, v jaké míře bude pokračovat podpora generálního partnera, pivovaru Zubr?

Jak už jsem řekl, právě pivovary patří k nejvíce postižené části ekonomiky. Nemůžou prodávat svoje pivo restauracím a hospodám, jejichž podniky zůstaly na příkaz státu zavřené, hospodští tedy nemohou podnikat a ztratili tak všechny svoje příjmy. Uvidíme, kolik jich tuto krizi nepřežije. Pivovar Zubr určitě chce zůstat generálním partnerem přerovského hokeje, míru spolupráce řešíme.

Co se týče pivovaru, můžete prozradit, jaké zaznamenává ztráty? Jak moc je koronavirovou krizí ovlivněn? Co například udělá s neprodanými zásobami?

Přerovský pivovar nadále vaří a stáčí pivo do ostatních obalů, jako jsou láhve a plechovky. Ale sudové pivo se na celkovém prodeji podílelo asi ze šedesáti procent, takže ztráty na straně tržeb budou vysoké. Pivo v sudech, stočené před uzavřením hospod, má naštěstí dostatečnou trvanlivost, takže s vylíváním piva do kanálu v tuto chvíli nepočítáme.

Oficiálně zůstává stále z hráčů na příští sezonu podepsán Jiří Krisl. Budete se snažit udržet další opory? Nebo je pravděpodobné, že vzhledem k situaci bude potřeba šetřit a některé z „dražších“ hráčů v Přerově neuvidíme?

Ekonomická situace není jednoduchá, máme zásadní výpadek v příjmech za play-off a zatím přesně nevíme, o kolik se sníží podpora ze strany podnikatelských subjektů. Na rovinu tedy říkám, že se šetřit bude a bude i větší prostor pro mladé hráče. A všechny „dražší“ hráče určitě neudržíme. Možná jsem velký skeptik, ale obecně předpokládám i to, že cena hráčů na hokejovém trhu půjde dolů. Chceme tým stále stavět na hokejistech, kteří mají ke klubu i srdeční vztah. Zásadní je, jak hráč zapadne do kabiny a je schopen plnit pokyny trenérů.

Už s hráči jednáte? Ostatní kluby přeci jen zveřejňují podpisy nových jmen.

Samozřejmě s hráči jednáme, jednání jsou velmi složitá, ale doufám, že se nám co nejdříve podaří sestavit základní část kádru do přípravy na novou sezonu.

Havířov dostal možnost startovat v nejvyšší juniorské soutěži, přestože sportovní cestou postup nevybojoval. Co na to říkáte?

V této složité době se velmi těžko hledají spravedlivá řešení postupu či nepostupu, Havířov byl v základní části nejlepší a postup si zaslouží. Podobné to bylo i v první lize, kdy Budějovice vyhrály základní část a dle mého názoru právem postoupily do extraligy. I když jsme je chtěli v play-off pořádně potrápit. (usmívá se)

Co očekáváte od nového ročníku Chance ligy po koronavirové krizi? Kde podle vašeho názoru budou viditelné nejcitelnější změny? Ve kvalitě hráčů? Očekáváte větší boj o záchranu mezi více týmy?

Dle mého názoru je devatenáct týmů v první lize moc. Měla by mít maximálně čtrnáct týmů a mít systém stejný jako extraliga, s přímým sestupem a postupem. Otázkou je, kolik klubů se vůbec přihlásí, jak ekonomicky je ohrozí současná koronavirová krize. A pak samozřejmě záleží na systému soutěže. S počtem týmů souvisí i počet zápasů, kterých bylo v loňské sezoně moc a promítlo se to do snížení průměrné návštěvnosti.