Preview. Zubry čeká tým s formou i útočnými esy

Před dvěma týdny měli za sebou úspěšné vystoupení v Chrudimi, kde potřetí v sezoně porazili B-tým Pardubic. Co by za to přerovští hokejisté dali nyní. V předkole play-off již v pondělí na ledě béčka Dynama vykročí do boje o čtvrtfinále.

Atmosféra na hokejovém utkání Přerov - Zlín v únoru 2024 | Video: Deník/Ivan Němeček