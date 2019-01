Kladno, Přerov – Hráči In-line hockey clubu NightBirds Přerov si vítězstvím v moravské části první ligy vybojovali účast ve finálovém turnaji, který se uskutečnil v sobotu 16. června na kladenském zimním stadionu, kde o jedno postupové místo bojovaly čtyři celky.

IHC Night Birds Přerov (v černém) | Foto: Petr Zatoukal

Přerov prošel celým turnajem bez zaváhání, vyhrál všechna tři utkání a vybojoval tak pro příští sezonu extraligu.

Nic ovšem nedostal zadarmo.

Hráči vyjížděli do středních Čech už ve tři ráno, jelikož první utkání je čekalo hned v osm hodin. Navíc se museli obejít bez několika hráčů.

„Nemohli Daniel Faltýnek, Matěj Blinka, Jakub Herman, Karel Plášek, Franta Pospíšil a Aleš Kuča. Skvěle je však nahradili dva junioři Mikuláš Zbořil a Jan Andrýsek," sdělil Vladimír Kočara, hrající trenér.

IHC NIGHT BIRDS PŘEROV – IHC EAGLES CHRUDIM 9:3 (1:1, 1:2, 1:0, 6:0)

Úvodní duel byl nesmírně vyrovnaný a po třech čtvrtinách nerozhodný 3:3. „Vyhrát jsme mohli jak my, tak soupeř," poznamenal Kočara. V poslední části to tam ovšem „nočním ptákům" začalo padat, závěrečnou pasáž utkání vyhráli 6:0 a úspěšně tak vkročili do turnaje.

Branky: Kočara 3, Vaněk 2, Valášek, Kohút, Ditrich, Zbořil.

IHC NIGHT BIRDS PŘEROV – IHC ROLLER STORM PRAHA 8:6 (2:2, 4:1, 1:1, 1:2)

Praha byla jasně nejslabším účastníkem, když nakonec také obsadila poslední příčku bez jediného bodu. Přerov v tomto duelu kontroloval hru, ve druhé čtvrtce si vytvořil rozhodující náskok, který si pohlídal až do konce zápasu.

„Mohli jsme dát třeba i patnáct branek, ale raději jsme se šetřili, jelikož jsme hned po krátké pauze nastoupili k poslednímu, rozhodujícímu utkání," vysvětluje Vladimír Kočara.

Branky: Ferenc 2, Kočara 2, Vaněk, Andrýsek, Kohút, Ditrich.

IHC NIGHT BIRDS PŘEROV – IHC RAKOVNÍK 8:5 (0:1, 2:1, 2:1, 4:2)

Přestože Rakovník ještě čekalo poslední utkání s Prahou, bylo všem jasné, že kdo v tomto duelu zvítězí, půjde do extraligy. „Byl to zápas na krev. Navíc Kohút se v první čtvrtině zranil, takže jsme dohrávali jen v sedmi lidech. Ještě teď se z toho my starší sbíráme," pověděl ve středu hrající trenér.

Duel s Rakovníkem, který má extraligové zkušenosti, byl naprosto vyrovnaný a rozhodoval se až v samotném závěru. „V poslední minutě jsme dali dvě branky a definitivně rozhodli," popisuje Vladimír Kočara dění na ploše.

Night Birds vyhráli 8:5, triumfovali v celém turnaji, čímž se jim otevřela brána do extraligy.

Branky: Hanák 2, Ferenc 2, Kohút, Andrýsek, Kočara, Vaněk.

Sestava: Sklenář (Škandera) – Kočara, Ferenc, Ditrich, Hanák – Andrýsek, Zbořil, Vaněk, Kohút – Valášek.

„Před sezonou nikdo nevěřil, že bychom mohli postoupit. Do Kladna jsme jeli bez několika hráčů, přesto jsme si řekli, že to zkusíme, a vyšlo to. Jsme rádi, protože jsme se vydali ze všech sil. Je to pro nás ta největší odměna. Na zpáteční cestě jsme si užili hodně legrace," říká Kočara.

„Příští rok už to ale nebude taková sranda. V extralize hrají třeba i reprezentanti či kluci z NHL. Chtělo by to posílit. Otázkou však je kým a za jakou cenu. Je to ryze amatérský sport a všichni to děláme proto, že nás to baví. Než abychom sem někoho tahali, tak spíš chceme do týmu posunout hráče z juniorky a jít cestou omlazení týmu, protože čím víc jsou ti kluci na kolečkách, tím hrají lépe," dodal.

Času vše naplánovat před příští sezonou je dost. Věřme tedy, že Přerov bude hrát v extralize důstojnou roli.

1. liga, finálový turnaj

Další výsledky: Praha – Rakovník 6:14, Rakovník – Chrudim 8:6, Praha – Chrudim 6:9.

1. IHC Nightbirds Přerov 3 3 0 0 25:14 6

2. IHC Rakovník 3 2 0 1 27:20 4

3. IHC Eagles Chrudim 3 1 0 2 18:23 2

4. IHC Roller Storm Praha 3 0 0 3 18:31 0