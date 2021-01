První souboj s lídrem tabulky čeká ve středu hokejisty Přerova. Do Jihlavy, čerstvě posílené o obránce Dundáčka, pojedou v roli outsidera, na což v letošní sezoně příliš zvyklí nejsou. Zubři každopádně na Vysočině mohou překvapit, spoléhat budou mimo jiné na Romana Pšurného, který v posledním utkání v Litoměřicích opět potvrdil roli dlouhodobého lídra týmu.

Roman Pšurný | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Tým je silný, jak je jeho nejsilnější a nejslabší článek. Když máme čtvrtou lajnu, která dokáže rozhodovat zápasy, je to pro nás obrovské plus. I po pokračující sezony, případně do play-off,“ vyzdvihl Pšurný na klubovém webu přínos čtvrté formace, která kališníkům dala dva góly.