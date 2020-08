Filip Král je odchovancem brněnské Komety, s extraligovým klubem se však na podmínkách působení nedohodl. A když už měl jeden z deseti nejproduktivnějších beků WHL začít sezonu v Chance lize, rozhodl se pro Přerov. „Kometa byla na prvním místě, pak jsme se ptali ještě někde jinde. To nevyšlo. Přerov připadal nejvíc v úvahu a já jsem teď rád, že jsem tady. Nikdo neříká, že si mě třeba někdo nevytáhne, to se může stát, už jsme to s trenéry řešili. Ale jsem rád, že tady můžu pomoct a hrát všechny situace,“ hlásí Filip Král.

PARTA MU SEDLA

A na Hané se mu zatím líbí, což jde vidět na jeho hře i řeči těla během krátkého rozhovoru.

„Kabina je výborná. Kluci mě vzali suprově. Já jsem si tam sedl asi se všemi. Už mi chyběl český humor, to v Americe není. Každý den se zasmějeme, ta parta je výborná,“ culil se zadák Toronta, které jej draftovalo v 5. kole v roce 2018.

Důvodů k úsměvu bylo ve čtvrtek po nečekaně vysoké kanonádě Zubrů 7:0 na ledě Prostějova více. Takový výsledek nepředpokládali ani Přerované.

„Určitě ne, čekali jsme to víc vyrovnané. Myslím ale, že nám pomohlo, že jsme odehráli Generali Cup. Do zápasu jsme šli s tím, že si věříme a můžeme to urvat. Asi to měli i náročnější, protože hráli v úterý. My jsme je ale přehrávali. Rozhodly přesilovky na začátku, pak jsme si to pohlídali,“ vrátil se Král k parádní výhře.

V DERBY 1+3

V utkání se opět představil v elitní obranné dvojici s přerovským odchovancem a bývalým reprezentantem Josefem Hrabalem. A fungovalo jim to skvěle. Hrabal vstřelil gól a přidal asistenci, Král se blýskl dokonce brankou a třemi gólovými nahrávkami.

„My jsme si sedli. Jak na ledě, tak i v kabině. Výborně si rozumíme. Když to takhle půjde dál, nebude potřeba nic měnit,“ pochvaluje si Filip Král.

Zatím v přípravě na ledě skutečně dominuje a dá se předpokládat, že zkušenosti ze zámoří se budou v českém mužském hokeji náramně hodit.

„Myslím, že to jde vidět. Věřím si víc na puku, než když jsem odcházel. Tím, že mi tady trenéři věří, můžu ukázat to, co jsem hrál v zámoří v juniorce. Jen jsem to přenesl sem,“ věří produktivní obránce.

Teď už chybí jediné. Pokračovat v podobných výkonech v lize. Ta Zubrům startuje v sobotu 12. září v 17 hodin soubojem s nováčkem z Vrchlabí.

„Myslím, že to přeneseme do sezony. Pomohl nám ten pohár, teď to bude jen lepší a lepší. Máme týden pauzu, pak Šumperk a pak už liga,“ těší se Filip Král.