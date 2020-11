Za Berany si tak za posledních devět dní zahráli i Roman Pšurný, který se symbolicky představil na ledě Litvínova, kde v extralize odehrál dvě sezony.

Jakub Svoboda dostal šanci doma proti Mladé Boleslavi (zde si připsal asistenci) i v Českých Budějovicích. Proti Motoru hrál také Darek Hejcman, který dva dny předtím na ledě Komety nastoupil v nejvyšší soutěži teprve podruhé v kariéře.

VIDĚT JSOU I „KOMĚŤÁCI“

Čím dál lepší pozici v brněnské Kometě mají brankář Lukáš Klimeš i obránce Filip Král. Druhý jmenovaný se v Karlových Varech dočkal i premiérového gólu v extralize. Za Kometu se doma proti Zlínu prosadil také Jan Süss.

Extraliga však momentálně má jinou „přerovskou“ hvězdu. Odchovanec Zubrů David Šťastný řídil kanonádu Mladé Boleslavi proti Karlovým Varům 11:4 čtyřmi góly! Posunul se tak do čela střelců, stejně gólů (12) nasázel jen třinecký Matěj Stránský.

„Naposledy se mi takhle dařilo asi v šesté třídě v Přerově,“ řekl po historickém výprasku novinářům David Šťastný. „Kluci hrají skvěle a já se jenom snažím proměnit, co mi připraví. Zatím to tam padá, tak snad to vydrží,“ přeje si Šťastný, který Přerov definitivně opustil v sezoně 2016/2017, další rok už dostal i šanci v reprezentaci.

ŠŤASTNÝ V REPREZENTAČNÍ FORMĚ

Vypadá to, že ohromný potenciál v této sezoně naplní v drese Bruslařů, kde tráví už třetí ročník. A má opět reprezentační formu. Není to jen o gólech, Šťastného je plný led, odstavit jej od kotouče je takřka nemožné. A jeden puk za první hattrick v extralize už mu taky nikdo nevezme. Prý ani přítelkyně.

„Ještě nevím, jestli jí ho dám. Vystavím si ho doma. Mám tam i puk za první gól v reprezentaci, tak si ho dám vedle něj na poličku,“ pousmál se David Šťastný.

Mimochodem, poslední hattrick zapsal 22. února 2014 v závěrečném kole základní části 2. ligy, když pomohl k výhře Přerova 6:3 nad Valašským Meziříčím. Teď to každopádně za čtyři góly mezi elitou bude dražší příspěvek do klubové kasy.

„Teď jsem na to koukal a je to hodně drahé. Myslel jsem, že to je levnější. Naštěstí je tam vypsaný jenom hattrick, čtyři góly ne. To bych se asi už ani nedoplatil,“ zasmál se 27letý střelec.

Na zubří i extraligové soupisce:

Brankáři: Klimeš (Kometa), Huf (Zlín)

Obránci: Dluhoš (Zlín), Král (Kometa), Kubeš, Černý (oba Vítkovice)

Útočníci: Dobiáš, Pšurný, Hejcman, Sebera, J. Svoboda, Václavek (všichni Zlín), M. Svoboda, Süss (oba Kometa)

Poznámka: všichni figurují na soupisce Přerova a mají alespoň 1 start v této sezoně EL.