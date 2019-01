Přerov – Hokejisté ruského Petrohradu, kteří v těchto dnech v Přerově absolvují čtrnáctidenní soustředění, měli v plánu odehrát i tři přípravná utkání. V Hradci Králové i v Brně na Kometě už nastoupili. Dnes (ve středu) je čeká poslední zápas „doma“ proti mistrovskému Třinci.

Hvězdný Petrohrad na treninku v Přerově | Foto: DENÍK/David Klein

Na utkání bohatého ruského klubu a Ocelářů z Třince je už dávno vyprodáno. Lístky zmizely během osmi hodin.

„Zájem byl šokující, takový nával jsme nepředpokládali. Za chvíli bylo všechno vyprodáno. Jsme za to rádi a za zájem děkujeme,“ řekl Lubomír Svoboda, marketingový manažer HC ZUBR Přerov.

Maxi Tip Aréna tak bude poprvé od svého znovuotevření po rekonstrukci v září 2009 vyprodána do posledního místa. V hale se budou mačkat tři tisíce diváků. Ti, na které se už nedostalo, však nemusejí zoufat. Utkání totiž bude přímým přenosem i s komentářem vysíláno na internetu.

I s bohatým doprovodným programem

Samotné utkání sice začíná v 18 hodin, pořadatelé už však od tří odpoledne chystají doprovodný program.

„V případě příznivého počasí chystáme před zápasem sportovně zábavné odpoledne. Vše se bude odehrávat na parkovišti před zimákem, kde bude postaven stan pro autogramiádu ruských hráčů a možná i některých třineckých. Pro děti chystáme skákací hrady, skluzavky, soutěže o drobné ceny ve střelbě na branku s gólmanem, slalom s hokejkou mezi kužely a tak dále,“ pověděl už před časem Svoboda.

Tento doprovodný program by měl trvat do 17 hodin a poté se už otevřou brány zimního stadionu. Jakmile však do haly jednou vejdete, už se nedostanete zpět ven až po skončení utkání. V jiném případě vám propadne vstupenka a už vás nepustí zpět na zimák. Dobré je také vědět, že lístky nejsou určeny na konkrétní místo.

Kvůli doprovodnému programu budou na přilehlých komunikacích dopravní změny. Od Penny Marketu nahoru (ulice U Hřbitova) bude silnice průjezdná pouze jedním směrem, a to k zimnímu stadionu, a po obou stranách budou místa ke stání. Od haly se poté bude odjíždět po ulici Petřivalského.

Na koho se na ledě můžete těšit?

Oba celky podle všeho nastoupí v plné síle. V dresu Petrohradu, který v pondělí prohrál v Brně s Kometou 1:3, by se tedy měly objevit takové hvězdy, jako Maxim Afinogenov, Jevgenij Arťuchin, Mattias Weinhandl, Tony Martensson, Maxim Rybin, Patrick Thoresen, Vitaly Vishnevsky, Dmitrij Kalinin a v neposlední řadě také dva čeští reprezentanti Petr Průcha a Jakub Štěpánek.

Také z třineckého tábora se ozývá, že přijedou s tím nejlepším, co mají. „Do Přerova chceme přijet v co nejsilnější sestavě, která se podílela na zisku mistrovského titulu,“ řekl už před časem trenér a sportovní ředitel Pavel Marek.

Za mistrovský Třinec by tedy měli nastoupit: Radek Bonk, Ladislav Kohn, Václav Varaďa, Jan Peterek, David Květoň, Martin Adamský, Lukáš Zíb, Jiří Polanský a další. V kádru má kouč Marek také dva odchovance přerovského hokeje, a to Martina Vojtka a Josefa Hrabala. „Nebereme to na lehkou váhu. Bude to kvalitní soupeř. Budeme chtít hrát stejným systémem, jako tomu bylo loni,“ pověděl.

Jak tedy dopadne dlouho očekávaný souboj bohatého ruského klubu a našeho mistra, můžete sledovat on–line na našich webových stránkách.